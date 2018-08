Ảnh: paperworld.

1- Đối với người tiểu đường

Tiểu đường là một trong những tác động lớn nhất đối với hoạt động tình dục ở tuổi trung niên. Đàn ông mắc bệnh tiểu đường có khả năng mắc chứng bất lực rất cao so với những người khác. Và chứng bất lực là một trong những dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Ở phụ nữ, tiểu đường có thể gây khô âm đạo, mất cảm giác ở “tam giác vàng” và khó khăn để đạt được khoái cảm. Theo thống kê thì có gần 50% đàn ông mắc bệnh tiểu đường mắc chứng bất lực do tâm lý. Ở giai đoạn đầu mắc bệnh, đàn ông thường gặp vấn đề cương cứng vì lo lắng, sợ hãi và sợ thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu của bạn đời.

Đối với phụ nữ mắc bệnh tiểu đường nếu được kiểm soát tốt có thể giảm thiểu được những tác động tiêu cực của bệnh. Vào thời kì mãn kinh, phụ nữ nên dùng liệu pháp thay thế hoóc môn bởi vì bệnh này thường dẫn đến nồng độ estrogen thấp.

Cách giải quyết

Theo các nghiên cứu thì những người mắc bệnh tiểu đường ở ngoài tuổi 50 có khả năng thành công trong hoạt động ái ân bình thường nếu thực hiện những chỉ định của bác sĩ. Một nghiên cứu cho biết, hơn 70% số người tiểu đường mắc chứng bất lực đã vượt qua những khó khăn về tình dục và tìm được cảm giác hưng phấn sau khi được tư vấn của bác sĩ. Người tiểu đường muốn “sung” cũng cần bổ sung những thực phẩm như khoai lang, cà rốt, mướp đắng, bắp ngô, anh đào đồng thời hạn chế những đồ ngọt như bánh kẹo, đường. Và đi bộ là giải pháp vận động rất tốt cho bệnh.

2- Đối với người mắc bệnh đột quỵ

Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não hoặc xuất huyết não là tình trạng loạn chức năng thần kinh đối với người bệnh. Theo các nhà khoa học thì một cơn đột quỵ nhẹ có thể tác động nhẹ hoặc không ảnh hưởng đến chức năng ái ân. Tất nhiên, đột quỵ nặng rõ ràng là ảnh hưởng đến quan hệ tình dục. Do nó làm suy yếu khả năng của một người. Thậm chí, hiện tượng quên do đột quỵ gây ra cũng có thể ảnh hưởng nếu người đó quên một số khía cạnh của việc làm tình. Tuy nhiên, niềm đam mê tình dục trong đầu vẫn còn đó.

Cách giải quyết

Sau một cơn đột quỵ nhẹ, phụ nữ hoặc đàn ông có thể cần phải có sự kiên nhẫn và sự cảm thông của người bạn đời. Người bị bệnh cần chia sẻ cởi mở về tình dục với bạn đời về những nhu cầu cũng như lo lắng để cả hai cùng điều chỉnh lịch “hoạt động” cho thích hợp nhất. Khi ái ân cần nhẹ nhàng và từ từ chứ không nên “đánh nhanh rút gọn” và nên có màn dạo đầu để đo thám cơn đột quỵ. Ở độ tuổi này, các cách mát xa gợi cảm sẽ giúp cả hai có tác dụng vừa tăng cường sức khỏe vừa có thể giúp cả hai “lên đỉnh” và có giây phút tuyệt vời. Ngược lại, theo các nhà khoa học ở Trường đại học tổng hợp Bristol, Anh, thì nếu quan hệ tình dục hợp lý lại giúp bạn ít bị xảy ra cơn đột quỵ hơn.

3- Đối với người đau tim

Nhiều người nghĩ rằng, đau tim là dấu hiệu chấm dứt khả năng hoạt động tình ái. Điều này là sai. Và hầu hết các bệnh nhân đau tim được khuyến khích nên hoạt động tình dục hợp lý. Lý do là quan hệ không giống như hoạt động leo cầu thang hay xem những phim kinh dị và chỉ có hơn 1% trường hợp là xảy ra đau tim trong khi đang "yêu" và trong số này chủ yếu là họ lên cơn trong lúc ái ân với người khác chứ không phải với vợ hoặc chồng.

Cách giải quyết

Thực chất, tác động lớn của đau tim đối với hoat động tình dục chủ yếu là do tâm lý. Họ thường sợ cơn đau tim xuất hiện ngay trong lúc hành sự. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu khoa học thì thường xuyên khoái cảm với bạn tình có thể làm giảm nguy cơ đau tim nghiên trọng, đặc biệt là khi biết kết hợp cùng với tập luyện, chế độ ăn uống hợp lý và có lối sống lành mạnh. Sau cơn đau tim 7-10 ngày, đa số mọi người có thể quan hệ. Đối với phẫu thuật tim mạch, khoảng thời gian thường là 2-3 tuần. Bí quyết để đo khả năng ái ân của bạn tức thì là đi bộ cầu thang 3 tầng, nếu bạn cảm thấy bình thường là có thể trở lại hoạt động tình dục.

4- Đối với người ung thư

Theo nghiên cứu của tiến sĩ Joeld Block thì cả tâm lý mắc bệnh ung thư và những cơn đau do bệnh hành hạ làm mất đi sự ham mê cũng như khả năng “lên đỉnh” của người bệnh. Đặc biệt là đối với phụ nữ thì nhu cầu gần như biến mất. Tuy nhiên, thực sự thì ung thư không làm mất đi khả năng "yêu" của người mắc bệnh và bạn vẫn có thể có nhu cầu ái ân bình thường.

Cách giải quyết

Các nhà khoa học cho biết, cả bệnh nhân ung thư và bạn đời của họ đều có lợi từ liệu pháp tình dục. Cùng với sự tư vấn của bác sĩ, cách điều trị hợp lý, bệnh nhân ung thư có chế độ quan hệ hợp lý và đều đặn có thể giảm được cơn đau của bệnh đồng thời tăng niềm phấn khích cũng như lạc quan hơn so với người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết cận kề. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, quan hệ ái ân giúp người bệnh còn có khả năng nhanh lành bệnh hơn và sống lâu hơn so với người "ăn chay".

5- Đối với người mắc viêm khớp

Đối với bệnh nhân viêm khớp, nhiều người cảm thấy gặp khó khăn trong lúc "yêu", đặc biệt là khi “hoat động” ở những tư thế không thoải mái. Nhiều người còn bị chuột rút, thậm chí bị trật khớp ở tay. Điều này làm cho họ miễn cưỡng việc sử dụng tay để vuốt ve cũng như làm cho bạn tình khoái cảm trọn bộ. Nhiều người khi mắc bệnh viêm khớp, mặc dù có nhu cầu tình dục nhưng nghĩ đến bệnh là sợ và làm sự phấn khích tan biến.

Cách giải quyết

Trước khi ái ân, bạn có thể dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ hoặc dùng trà thảo dược để làm dịu những cơn đau, điển hình là dùng trà cây ngọc giá (jucca), trà gừng. Bạn cũng nên tắm nước ấm trước khi quan hệ hoặc dùng đệm ấm trên giường để giúp khả năng “đat đỉnh” tốt hơn. Bạn cùng với bạn đời có thể cùng tắm và kích thích trước khi giao hợp cũng sẽ rất tốt. Nếu một số tư thế không thoải mái, bạn nên thay đổi để thích ứng với cảm giác dễ chịu cùng với sự giúp đỡ của chăn và gối.

6- Với người bị phẫu thuật

Tùy từng loại phẫu thuật và quá trình phục hồi mà bệnh nhân có thể kiêng quan hệ kéo dài vài tuần, thậm chí hàng cả tháng. Khi bước vào tuổi trung niên, người phẫu thuật gặp khó khăn hơn để quan hệ so với khi còn trẻ.

Cách giải quyết

Điều quan trọng là bệnh nhân cũng như người bạn đời cần phải tìm những cảm giác yêu thích về sinh lý trong quá trình phục hồi. Vuốt ve được cho là liệu pháp rất tốt để vừa lấy lại đam mê ái ân cũng như giúp nhanh lành bệnh. Đồng thời, nụ hôn tiết ra endorphin nên nó có tác dụng như thuốc gây mê, từ đó mà làm giảm cơn đau ở vết thương phẫu thuật.

7- Với người đau lưng

Đau lưng là một trong những chứng bệnh phổ biến ở mọi người khi bước vào tuổi 50, lý do là họ không vận động thể dục thể thao nhiều. Do vậy mà các cơ yếu góp phần vào khả năng đau lưng. Ở tuổi này, nếu nâng vật nặng quá sức cũng có thể làm tổn thương đến lưng. Cơn đau lưng có thể hạn chế sự lưa chọn quan hệ tình dục của một người do khó khăn tìm tư thế để giao hợp. Nó cũng có thể làm ngắn chu kỳ tình dục hoặc tạo ra sự sao nhãng trong quá trình quan hệ, từ đó mà làm cho chất lượng ái ân giảm xuống

Cách giải quyết

Cần vận động và tắm nước ấm trước khi quan hệ. Nhập cuộc một cách từ từ và nhẹ nhàng. Ngược lai, hoạt động ái ân này cũng giống như tập luyện nên làm cho các cơ giãn ra, từ đó mà giúp giảm đau lưng. Bạn cùng với người ấy cũng nên thay đổi tư thế để tìm ra kiểu thích hợp. Ngoài ra, bạn cũng cần có chế độ ăn uống hợp lý và từ bỏ thuốc lá.

Nguyễn Hữu Mạnh