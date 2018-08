Không chỉ mạnh mẽ trên sân khấu Hồng Nhung còn luôn dành nhiều thời gian và "hết mình" mỗi khi vui đùa và bày ra nhiều trò chơi mang lại tiếng cười cho 2 thiên thần nhỏ.

Mang đến cho con khoảnh khắc tuổi thơ trọn vẹn

Chị Bống luôn biết rằng trẻ con thì hiếu động và nghịch ngợm, đó cũng là cách Tôm và Tép học hỏi, khám phá và trải nghiệm thế giới xung quanh bằng cách riêng của mình. Hồng Nhung và ông xã đồng ý rằng cả Tôm và Tép cần được tự do vui chơi ở độ tuổi này. Hiểu rõ điều đó, Hồng Nhung luôn tự nhắc nhở bản thân phải mang đến cho hai con một tuổi thơ thật trọn vẹn. Chính vì thế, mỗi khi các con nghịch ngợm, bày bừa nhà cửa với hàng tá món đồ chơi, thay vì la mắng và nhắc nhở con dọn dẹp, Hồng Nhung sẽ cùng con vui chơi hết mình với phương châm “con vui tới đâu mẹ vui tới đó”. Sau khi vui chơi xong, mẹ con sẽ cùng nhau dọn dẹp, như vậy các con vừa được vui chơi, lại vừa học cách thu dọn đồ đạc của mình.

Diva Hồng Nhung luôn dành thời gian cùng vui chơi với các con.

Nữ diva chia sẻ: “Các con còn nhỏ, vẫn rất hiếu động và bừa bộn nhưng đó chính là cách các con đang khám phá thế giới đầy màu sắc này. Như thế tại sao ba mẹ lại ngăn cản? Tôi luôn khuyến khích các con vui chơi. Tôi và ông xã cũng thường xuyên chơi đùa cùng con, ngay cả trong bữa ăn, qua đó tìm hiểu thêm về tính cách, sở thích và suy nghĩ của các con hơn. Hơn thế nữa, qua những giây phút cùng vui chơi như vậy, cả nhà sẽ luôn vui vẻ và gắn bó với nhau”.

Tôn trọng sở thích của con

Hồng Nhung và ông xã luôn thống nhất trong việc nuôi dạy 2 bé, trong đó có một nguyên tắc là ba mẹ cần tôn trọng ý kiến các con, đặc biệt là về các vấn đề cá nhân như sở thích, ăn uống. Tôn trọng ở đây không có nghĩa là để con quá thoải mái hoặc “thích gì chiều nấy” mà là việc lắng nghe, thấu hiểu và phân tích cho các con.

Trong ăn uống cũng vậy, Hồng Nhung cho biết chị đồng tình với quan điểm của phó giáo sư - tiến sĩ Lê Bạch Mai, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, là “mẹ quyết định bé ăn gì nhưng con sẽ quyết định ăn bao nhiêu”.

Chị Bống nuôi con theo quan điểm mẹ quyết định bé ăn gì nhưng con sẽ quyết định ăn bao nhiêu.

Hồng Nhung chia sẻ: “Trẻ con rất thông minh, các con sẽ biết rằng khi nào là no, khi nào là đủ. Do đó, có nhồi nhét thêm các con cũng không hấp thụ được gì mà còn sinh ra phản ứng ghét ăn của trẻ. Do đó, tôi luôn tôn trọng các con, hôm nào các con ăn ít một chút cũng không vấn đề, tôi sẽ bổ sung thêm cho con với các bữa ăn phụ như sữa, sinh tố, trái cây”.

Chọn thực phẩm phù hợp với nhu cầu của trẻ

Diva Hồng Nhung chọn sữa Lactum để bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cùng với 3 bữa ăn hàng ngày của Tôm và Tép.

Theo Hồng Nhung, hai bé nhà chị tuy không kén ăn nhưng lại không thích ăn đậu, mặc dù đây là một trong các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là đậu xanh. Do đó, chị thường ví những hạt đậu ấy như những hạt mưa xanh, sẽ giúp các con khoẻ mạnh và khôn lớn. Bên cạnh đó, nhằm giúp các con hứng thú hơn với giờ ăn, chị thường ví các bé như công chúa Bella hay hoàng tử Edward, phải ăn uống mới có thể lớn lên xinh đẹp và dũng mãnh được. Ngoài ra, chị còn chọn cho Tôm và Tép một loại sữa với các dưỡng chất thiết yếu để bổ sung thêm cho ba bữa ăn hằng ngày. Đây là cách giúp chị an tâm về việc cung cấp dinh dưỡng cho con.

