Theo kết quả nghiên cứu về di truyền, người Nhật không có điểm đặc biệt so với mọi người trên thế giới. Tuổi thọ của người Nhật ngày càng cao nhờ mức sống và thói quen tốt, phòng chống bệnh tật hiệu quả, có những tiến bộ vượt bậc trong y học, giảm bớt tai nạn và không có chiến tranh.

Hiện, những nước đã phát triển có tuổi thọ tăng gấp đôi so với thế kỷ 18, khi mà người dân chỉ sống trung bình từ 35 tuổi đến 40 tuổi. Người Nhật không hề vượt ngưỡng tuổi thọ quá 50 tuổi cho đến tận sau khi Chiến tranh thế giới II kết thúc. Thế nhưng, cho đến năm 1980, đàn ông Nhật đứng thứ hai sau Iceland về tuổi thọ, và phụ nữ Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới.

Dưới đây là 5 bí quyết giúp người Nhật sống lâu:

Công thức quen thuộc cho các món ăn

Trong hầu hết các bữa ăn mỗi ngày của người Nhật luôn phải có một số thực phẩm đơn giản, dễ tìm nhưng tốt cho sức khỏe như: cá, đậu nành, rau quả, gạo, trái cây, trà xanh…

Cá và sở thích nấu ăn tại nhà

Một điều thú vị là người Nhật tiêu thụ gần 10% thực phẩm cá của thế giới mặc dù dân số của họ chỉ chiếm 2%, nghĩa là mỗi người dân Nhật ăn cá gấp 5 lần so với người dân khác trên thế giới. Người Nhật còn rất thích nấu ăn tại nhà. Bữa ăn truyền thống của họ gồm một bát cơm, cá nướng, rau luộc, súp miso với đậu hũ, trái cây tráng miệng và trà xanh. Hàm lượng acid béo omega-3 được bổ sung hằng ngày giúp người Nhật sống lâu và khỏe mạnh, chưa kể người dân nước này tiêu thụ rau cải, súp lơ xanh, cải bắp, cải xoăn… gấp 5 lần người Mỹ.

Luôn sử dụng đồ tươi

Theo Naomi Moriyama - tác giả cuốn sách "Phụ nữ Nhật không già và béo" (Japanese women don’t get old or fat) thì siêu thị Nhật Bản luôn cung cấp đồ tươi. Thực phẩm đóng gói không chỉ đề ngày mà đề cả giờ, bởi những người nội trợ ở nước này chọn mua cá, thịt, rau, hoặc chuẩn bị bữa ăn khi thực phẩm chỉ vừa được đóng gói nửa giờ trước trong ngày hôm đó.

Thói quen vận động

Người Nhật luôn xem việc vận động và các hoạt động thể thao là tối quan trọng cho sức khỏe của mình. Họ thích đi bộ, chạy bộ mỗi ngày hay chơi các môn thể thao vào cuối tuần… Chơi thể thao khiến cơ thể con người mất rất nhiều nước trong cơ thể nên người Nhật luôn quan tâm bổ sung lượng nước mất đi này bằng thức uống có thành phần tương tự nước cơ thể.

Thức uống bổ sung ion

Người Nhật dùng thức uống bổ sung ion với thành phần tương tự nước trong cơ thể hầu như mọi thời điểm trong ngày. Không ít người Nhật vào siêu thị chọn Pocari Sweat - thức uống bổ sung ion hàng đầu Nhật Bản từ Tập đoàn dược phẩm Otsuka nổi tiếng. Họ tin tưởng bởi thức uống bổ sung ion này có thành phần tương tự lượng nước bị mất từ cơ thể mỗi ngày, giúp cơ thể hấp thụ nhanh hơn nước thường đến 2,3 lần và giữ nước trong cơ thể lâu hơn, đem lại hiệu quả cao trong việc giúp bù đắp lượng nước đã mất cho cơ thể.

Từ nhiều thập kỷ qua, không chỉ tại thị trường Nhật Bản, thức uống này còn được đón nhận tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á như Hong Kong, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines... Pocari Sweat hiện cũng đã có mặt tại thị trường Việt Nam.

