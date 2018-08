Gánh nặng có chồng vụng / Có vợ mà vẫn sống kiểu độc thân

Câu chuyện "thật như đùa" xảy ra hôm 26/11 tại huyện An Dương, Hải Phòng. Trưa hôm đó, người dân xung quanh cây xăng ở chân cầu An Đồng (huyện An Dương) phát hiện một bé trai 4-5 tuổi mếu máo tìm bố mẹ nên đã báo cho cảnh sát 113 đến. Cháu bé được đưa về trụ sở công an xã để tìm người thân.

Chiều cùng ngày, anh Hải, 31 tuổi ở thôn Quan Trang, xã An Đồng, huyện An Dương đến trường đón con. Nghe cô giáo cho biết con không đến lớp, anh mới nhớ ra buổi sáng bỏ quên con khi ghé vào cây xăng. Rất may, khi đến đồn công an xã trình báo sự việc nhờ tìm con, anh gặp ngay cậu nhóc đang ngồi khóc vì nhớ bố mẹ.

Ảnh minh họa.

"Chắc ông bố này lần đầu làm nhiệm vụ đưa đón con nên quên mất. May mà bé không bị kẻ xấu bắt hay đi lạc. Dù sao, đó cũng là bài học cho các ông bố lơ đễnh, vô tâm", chị Hằng, một bà mẹ ở Hoài Đức, Hà Nội, chia sẻ.

Chị Hằng kể cách đây không lâu, gia đình chị cũng tá hỏa vì sự đãng trí của anh xã. Buổi chiều, sau khi đón con ở trường mầm non về, chị bận nấu cơm, dọn dẹp nên bố bé nhận nhiệm vụ trông con. Anh dẫn con ra ngoài ngõ chơi với đám trẻ trong xóm, thấy mấy ông láng giềng đang chơi cờ tướng, anh cũng nhập hội.

Sau khi nấu nướng, tắm giặt xong xuôi, không thấy chồng con về, chị Hằng mới ra ngoài tìm thì thấy anh xã đang chúi đầu, đăm chiêu nghĩ nước đi mới cho quân cờ. Hỏi con đâu, anh vẫn không ngẩng lên, nói luôn "đang chơi cùng mấy đứa đấy". Tới lúc thấy vợ gào lên "mất con rồi còn cắm đầu vào đó!" anh mới giật mình hốt hoảng đi tìm bé.

"Khi đó mấy đứa trẻ khác đã về ăn cơm hết rồi. Con mình không biết đi đâu. Tôi lo đứng tim. Anh xã mặt cũng tái mét. Hai vợ chồng nháo nhào đi tìm và thấy con đang ngồi chơi trong nhà một nhóm sinh viên trọ trong xóm", chị Hằng kể và cho hay sau lần đó, anh xã rút kinh nghiệm, đi đâu cũng chú ý đến con.

Trên một diễn đàn của các phụ huynh, không ít bà vợ chia sẻ những chuyện dở khóc dở cười khi ông chồng đãng trí. Như trường hợp của gia đình anh Sang (Cửa Bắc, Hà Nội), hôm đó trường con được nghỉ học mà bố mẹ vẫn phải đi làm nên anh chị đưa cô con gái 3 tuổi sang nhà ông bà ngoại gửi. Buổi chiều, anh Sang tính đến nhà bố mẹ đón con rồi tiện ghé qua siêu thị mua ít đồ.

Về tới nhà, thấy vợ hỏi con đâu, anh mới ngớ người, nghĩ bỏ quên con ở siêu thị. Hai vợ chồng tức tốc chở nhau vào siêu thị đó tìm thì không thấy cháu đâu cả. Cả hai lo lắng, nhờ một số người thân đi tìm giúp, rồi qua đồn báo công an... Đến tối, khi chị vợ vừa sụt sùi khóc vì lo cho con vừa trách chồng, anh Sang lòng dạ ngổn ngang thì nhận được điện thoại từ ông bà ngoại nhắc hai vợ chồng đến đón con, cô cháu gái vẫn ngồi xem TV trên phòng.

"Hóa ra, lúc mình qua nhà bố mẹ vợ nói chuyện một hồi rồi đi về, không đưa con về theo. Con bé vẫn ngồi ở trên tầng 2 xem hoạt hình", anh Sang kể.

Cũng từng "quên" con khiến cô nhóc 6 tuổi phải ngồi khóc ở sân trường vì trời tối vẫn chưa thấy bố đến đón, anh Tuấn (Thanh Trì, Hà Nội) thừa nhận: "Tại mình thỉnh thoảng mới đưa đón cháu nên hay quên, hơn nữa, công việc căng thẳng nên hay tập trung quá đà, không nhớ gì khác". Anh cho biết, bình thường, vợ anh đi làm về sớm hơn nên đón con. Hôm đó, chị bận họp nên từ trưa đã gọi điện nhắc chồng chiều về đón cháu.

Anh Tuấn đồng ý luôn nhưng đến gần giờ về thì có việc đột xuất, kéo dài 15 phút, rồi sau đó mấy đồng nghiệp rủ đi uống bia, anh lại gật đầu luôn. Tới 6h tối, anh Tuấn lái xe thẳng về nhà, không thấy con đâu mới tá hỏa tới trường đón cháu. "Con bé giận bố, chả thèm nói năng gì. Mình cũng ân hận quá", anh Tuấn chia sẻ.

Công tác tại một bệnh viện và thường xuyên phải giải quyết các công việc đột xuất, anh Tuấn ít khi có thời gian chăm con và hỏi chuyện bé. Vừa mấy tháng trước, khi được vợ cử đi họp phụ huynh cho con, anh đến trường rồi không nhớ cháu học lớp nào, trên tầng mấy. "Gọi điện cho vợ thì sợ bị mắng, hỏi thì không biết nói sao vì tên lớp, tên cô đều quên khuấy, trường thì rộng. Cuối cùng, đành phải bấm số của vợ và nghe nàng xả một tràng", anh Tuấn gãi đầu kể.

Tiến sĩ Bùi Quang Huy, chủ nhiệm khoa tâm thần, Bệnh viện quân y 103 cho biết, trường hợp những người quên hẳn một nhiệm vụ nào đó, như ông bố bỏ quên con cả ngày ở cây xăng, là triệu chứng của tình trạng rối loạn trí nhớ hay còn gọi là bệnh quên phân ly.

Thông thường, trong cuộc sống hàng ngày, có thể do bận rộn, căng thẳng... ai cũng có thể có lúc quên việc hay vật gì đó. Tuy nhiên, tự nhiên quên đi một sự việc, một người (thân thuộc) trong một quãng thời gian dài, trong lúc vẫn làm những việc khác bình thường, thì cần lưu ý. Bệnh quên phân ly khá ít gặp, và có thể điều trị bằng liệu pháp nhận thức - hành vi hoặc sử dụng thuốc. Những người thấy hiện tượng hay quên, nhất là việc quan trọng, lặp đi lặp lại nhiều lần cần đi khám chuyên khoa để được tư vấn và điều trị phù hợp, nếu không triệu chứng rối loạn trí nhớ này có thể ảnh hưởng tới cuộc sống, thậm chí gây ra hậu quả.

Trước các trường hợp ông bố đãng trí tới mức bỏ quên con ở đâu đó, quên đón con..., nhà tâm lý Văn Thanh Sĩ, đường dây tư vấn 1088 TP HCM, cho rằng con người ai cũng có những lúc quên, lơ đễnh... Nam giới có vẻ như hay đãng trí hơn có thể do đàn ông chịu áp lực nhiều trong công việc, sử dụng các chất kích thích (thuốc lá, rượu bia...) ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh.

Theo nhà tâm lý, những trường hợp đãng trí nặng, hay quên lặp đi lặp lại cần phải đi khám, kiểm tra mức độ để điều trị, tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo ông, trong cuộc sống cũng có những người mượn lý do đãng trí để lấp liếm sự vô tâm của mình với gia đình, khi quên về nhà ăn cơm, quên đón con, cho con ăn... Những người này có thể viện cớ quên để trốn tránh việc nhà, trách nhiệm làm chồng, làm cha. Khi đó, người vợ cần thẳng thắn thể hiện thái độ không chấp nhận, đồng thời đưa ra các yêu cầu cụ thể với chồng.

"Nếu hành động vô tâm chỉ là nhất thời, và ngoài điều đó, ông chồng còn nhiều ưu điểm khác, họ sẽ dần tự điều chỉnh mình. Còn nếu vô tâm đã là bản chất thì hết thuốc chữa. Và người vợ phải tự đưa ra quyết định cho mình: chấp nhận hay giải thoát", nhà tâm lý chia sẻ.

Vương Linh