Tình dục đồng giới đã được hợp pháp hóa ở Ấn Độ trong một phiên xét xử có tính chất bước ngoặt vào năm 2009. Đạo luật này được dân gay trong nước ủng hộ nhiệt liệt, và cho rằng nó sẽ giúp họ tránh khỏi sự quấy nhiễu và ngược đãi. Tuy nhiên, trong buổi hội thảo về HIV/AIDS diễn ra ở thủ đô Delhi hôm qua, ông Ghulam Nabi Azad lại cho rằng sex trong giới gay là "phi tự nhiên". "Tình dục đồng giới xuất hiện nhiều ở các quốc gia phát triển, và giờ đây không may đã đến đất nước chúng ta, và có một lượng đáng kể những người như vậy ở Ấn Độ này". "Mặc dù tình dục đồng giới là phi tự nhiên, nó vẫn tồn tại ở đất nước chúng ta và giờ đang phát tán nhanh chóng, khiến cho việc phát hiện trở nên khó khăn", ông Azad nói. "Với các mối quan hệ đang thay đổi, đàn ông giờ đây lại tiến hành sex với đàn ông. Và mặc dù việc phát hiện ra gái mại dâm và giáo dục họ là dễ dàng, thì việc phát hiện những người đàn ông có sex với nhau lại là một thách thức". Nhiều nhà hoạt động xã hội đã lên tiếng chỉ trích vị bộ trưởng này, gọi phát biểu của ông là "điều đáng tiếc". Anand Grover, báo cáo viên đặc biệt về y tế của Liên Hợp Quốc, đã chỉ trích bài nói của ông Azad. "Thật không may, rất đáng tiếc và hoàn toàn không thể chấp nhận được rằng một bộ trưởng với tầm cỡ của ông ấy... vẫn vô tình với một nhóm dễ tổn thương như MSM (những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới)", tờ Hindustan Times dẫn lời ông này, nhận xét. Theo một ước tính, hơn 8% đàn ông quan hệ tình dục đồng giới ở Ấn Độ nhiễm HIV, so với chưa đầy tỷ lệ nhiễm chưa đầy 1% trong quần thể dân số nói chung. T. An