Bộ Y tế yêu cầu Công ty thiết bị kỹ thuật y khoa Việt Mỹ, đơn vị nhập khẩu chất chỉ thị màu Trypan Blue, thông báo cho các cơ sở y tế tạm ngừng sử dụng và thu hồi sản phẩm nói trên. Đồng thời, công ty cũng phải phối hợp với cơ quan chức năng đề xuất biện pháp hỗ trợ bệnh nhân.

Bộ Y tế cũng cho biết, sẽ tạm ngừng nhập khẩu chỉ thị màu Trypan Blue cho đến khi có kết luận chính thức về nguyên nhân gây nhiễm trùng ở các bệnh nhân sau mổ phaco.

Theo báo cáo của công ty, trước đó đơn vị này đã nhập về 350 lọ chất chỉ thị màu Trypan Blue của Hãng Khosla (Ấn Độ) và tiến hành phân phối cho một số đơn vị y tế. Hiện trong kho hàng còn 118 lọ.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Thái Bình Long, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật y khoa Việt Mỹ, cho biết, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Mắt TP HCM, công ty này đã có văn bản đến bệnh viện ở các tỉnh thành mà công ty có phân phối loại hóa chất này để ngưng sử dụng.

“Ngày 6/6, chúng tôi cũng đã gửi mẫu Trypan Blue cùng lô đã gây nhiễm trùng mắt về cho nhà sản xuất Khosla, Ấn Độ để xét nghiệm”, ông Long nói.

Cũng theo ông, do Việt Mỹ chỉ là nhà phân phối, nên vấn đề chất lượng hay độ an toàn của của chất chỉ thị màu Trypan Blue công ty không thể can thiệp mà phải chờ câu trả lời từ nhà sản xuất ở Ấn Độ.

Từ 17/5 đến 28/5, 34 bệnh nhân sau phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Mắt TP HCM và các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang lần lượt nhập viện cấp cứu trong tình trạng mắt sưng, đau nhức, có mủ xanh.

Sau nhiều ngày truy tìm nguyên nhân, mẫu chất chỉ thị màu hiệu Trypan Blue, loại 0,6 mg/ml, số lô SV 9025 của hãng Khosla, Ấn Độ sản xuất được xác định dương tính với trực khuẩn mủ xanh, một loại vi khuẩn kháng thuốc có thể gây tổn thương rất nhanh vết thương.

Đến chiều nay, 10 nạn nhân của sự cố này vẫn còn điều trị tại Bệnh viện Mắt TP HCM trong tình trạng tiến triển chậm, nhiều người vẫn chưa thấy ánh sáng. Đặc biệt có một trường hợp rất nặng.

Thiên Chương