Theo Sky News Online, những chiếc đèn này làm bằng giấy, trong có treo sáp nến. Khi đốt, khí nóng sẽ đẩy đèn bay lên cao, cho đến khi hết sáp thì đèn rơi xuống đất. Tuy nhiên, bé Cael Jones đã không may khi chiếc đèn bay cao ngang nóc nhà thì một mẩu nến đang cháy rơi ra, trúng giữa mặt em. "Thật kinh hoàng khi chuyện đó xảy ra, đó là đêm tồi tệ nhất trong đời tôi", bà mẹ 23 tuổi nói. Đến nay, bé Cael mới chỉ mở được một mắt. Vụ việc đã khiến các chuyên gia an toàn cảnh báo mọi người nên dùng những sản phẩm có hướng dẫn sử dụng rõ ràng, và hết sức lưu ý khi đốt đèn trời. T. An