Mẹ Sài Gòn 50 tuổi sở hữu dáng thon như gái đôi mươi

Cách đây vài ngày, Hồ Thu, 21 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học sư phạm Ngoại ngữ - Đại học Vinh, chia sẻ trên một fanpage bức ảnh với nội dung "Mọi người đoán xem mẹ bao nhiêu tuổi?" nhận được hàng chục nghìn lượt like.

Bức ảnh làm dấy lên một cuộc tranh cãi không biết người mẹ đứng ở đâu. Nhiều người cho rằng mẹ là người mặc áo dài xanh vì trông có vẻ chững chạc và mặn mà hơn. Số khác lại phân vân giữa hai người còn lại.

Bức ảnh khiến dân mạng tranh cãi không biết đâu là mẹ, đâu là con.

Chia sẻ với VnExpress, Hồ Thu cho biết, mẹ cô chính là "cô gái" mặc áo dài xanh đứng ngoài cùng. Thu diện áo dài cam, còn người đứng giữa là em gái Thu, sinh năm 1999. Hôm đó, vì trang điểm hơi đậm, nên cô bé ít tuổi nhất trông lại có vẻ già dặn nhất.

Thu chia sẻ, bức ảnh được chụp hồi tháng 6/2017. Khi đó, ba mẹ con vừa mặc áo dài quảng cáo cho cửa hàng của mẹ, vừa chụp ảnh làm kỷ niệm.

Cô gái Nghệ An cho biết mẹ mình tên là Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1971. "Nhìn mẹ thon gọn và trẻ trung vậy nhưng đã trải qua bốn lần sinh nở. Tôi còn có 2 em nữa, em gái sinh năm 2008 và em trai út sinh năm 2011. Nhìn mẹ ai cũng khen trẻ hết. Bố tôi lúc nào cũng tự hào giới thiệu mẹ là chị cả trong nhà", Thu nói.

Bà mẹ 46 tuổi có một cửa hàng may áo dài ở nhà.

Thu tâm sự mẹ cô hầu như không dùng phương pháp làm đẹp thẩm mỹ nào, thi thoảng mới dùng thử một vài loại kem. Vì công việc khá bận nên mẹ cô không có nhiều thời gian chăm sóc da mặt, cơ thể.

Hiện tại, mẹ của Thu có một tiệm may áo dài khá nổi ở Anh Sơn, Nghệ An. "Ngày trước mẹ tôi vất vả lắm. Ngày nào cũng mang quần áo học sinh ra chợ bán. Sau này khi có khách quen và được nhiều người tin tưởng, họ tới tận nhà để đặt. Dần dần mẹ mở cửa hàng ở nhà luôn. Sau đó, mẹ đi học thêm may áo dài và ngày càng đắt khách", Thu nói.

Chị Nguyệt trẻ lâu nhờ có 4 con ngoan và người chồng tâm lý.

Thu cho biết vì nhà đông con, bố mẹ vui tính nên không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ. "Bố chiều mẹ lắm, còn hơn cả chiều các con nữa. Cái gì ngon bố cũng để phần mẹ. Có lẽ vì tình yêu của bố nữa nên mẹ ngày càng trẻ đẹp", Thu nói.

Tuệ Minh