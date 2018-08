Điều đàn ông nên tránh khi bị vợ 'cắm sừng' / Dấu hiệu vợ ngoại tình

Những dòng chia sẻ trên Facebook của một người đàn ông 46 tuổi, vừa phát hiện người vợ đầu gối tay ấp đã phản bội mình suốt 10 năm, có thể khiến bạn nghĩ lại về cách mình đang sống:

Tôi là một nhân viên ngân hàng 46 tuổi và tôi đã sống cả đời ngược lại với cách tôi muốn. Tất cả giấc mơ, niềm đam mê của tôi, đều đã ra đi, trong một công việc đều đặn từ 9h sáng tới 7h tối, 6 ngày một tuần, suốt 26 năm. Tôi đã không ngừng lựa chọn con đường an toàn cho mọi thứ - những điều cuối cùng đã thay đổi cả bản thân tôi.

Ảnh chụp những dòng status của người đàn ông vừa nghe vợ thú tội ngoại tình. Ảnh: Expandedconsciousness.

Hôm nay, tôi phát hiện vợ đã ngoại tình, từ 10 năm trước. Con trai chẳng thể hiện cảm xúc gì với tôi. Tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ đám ma của cha mà chẳng vì điều gì. Tôi đã không hoàn thành cuốn tiểu thuyết mình viết, du lịch vòng quanh thế giới, giúp những người vô gia cư. Tất cả những điều này tôi đã nghĩ mình chắc chắn sẽ làm khi còn ở độ tuổi mười chín đôi mươi. Nếu tôi của thời trẻ gặp tôi hôm nay, nó sẽ đấm thẳng vào mặt tôi ngay, để tôi nhận ra tại sao những giấc mơ đó lại sớm tan như vậy.

Hãy bắt đầu với việc miêu tả tôi của những năm 20 tuổi. Nó dường như vừa mới hôm qua thôi, khi tôi tin chắc mình sẽ thay đổi thế giới. Mọi người yêu tôi, tôi yêu mọi người. Tôi tân tiến, sáng tạo, phóng khoáng, chấp nhận mạo hiểm và đối xử tốt với mọi người. Tôi từng có hai ước mơ, một là viết một cuốn sách thể loại không tưởng, hai là du lịch vòng quanh thế giới và giúp những người nghèo. Tôi đã hẹn hò với vợ mình 4 năm sau đó. Tình yêu của tuổi trẻ. Cô ấy yêu sự phóng khoáng, nhiệt huyết và khả năng làm mọi người cười, cảm thấy được yêu thương của tôi. Tôi biết cuốn sách của mình sẽ thay đổi thế giới. Tôi muốn thể hiện quan điểm của mình về "cái xấu" và sự ép buộc, rằng mọi người nghĩ khác nhau, rằng họ không cho rằng điều mình làm là sai. Tôi đã viết được 70 trang suốt những năm tuổi 20. Bây giờ, số trang vẫn dừng lại ở con số 70. Ở tuổi 20, tôi đã khoác balo đi khắp New Zealand và Philippines. Tôi dự định đi khắp châu Á, sau đó là châu Âu và châu Mỹ. Đến ngày nay, tôi vẫn chỉ biết tới New Zealand và Philippines.

Ảnh minh họa: Brobible.

Bây giờ, chúng ta đi tìm xem tất cả những cái sai này bắt đầu từ đâu. Tôi 20 tuổi, chỉ là một đứa trẻ. Tôi cần sự ổn định. Tôi cần có một công việc sau khi tốt nghiệp, thứ đã sai khiến cả cuộc đời tôi. Tôi đã hiến dâng toàn bộ đời mình cho một công việc từ 9h sáng tới 7h tối. Sau khi về nhà, tôi ăn tối, chuẩn bị cho công việc ngày mai và ngủ lúc 10h, thức dậy lúc 6h ngày hôm sau. Tôi không thể nhớ nổi lần cuối mình "yêu" vợ là lúc nào.

Hôm qua, vợ tôi thú nhận đã phản bội tôi suốt 10 năm nay. 10 năm - đó dường như là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng không hiểu sao, tôi thậm chí không thấy đau lòng. Cô ấy nói mình ngoại tình vì tôi đã thay đổi. Tôi không còn là tôi của thời cô ấy yêu. 10 năm đó tôi đã làm gì? Ngoài công việc, tôi hầu như chẳng nói điều gì, không trở thành một người chồng tốt, không còn là tôi. Vậy tôi là ai? Điều gì đã xảy ra với tôi. Tôi thậm chí còn không yêu cầu ly hôn hay la hét với vợ hoặc khóc. Tôi chẳng cảm thấy gì. Giờ thì tôi đang cảm nhận những giọt nước khi viết những dòng này. Nhưng không phải vì vợ ngoại tình mà bởi tôi nhận ra mình đã chết, ở bên trong. Điều gì đã xảy ra với con người yêu sự thú vị, đầy nhiệt huyết, ham phiêu lưu, khao khát thay đổi thế giới - là tôi trước đây? Tôi nhớ là mình từng được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng tôi đã từ chối tất cả để dành cho người vợ hiện tại. Thời phổ thông, khi học đại học, tôi đều được các cô gái yêu mến nhưng tôi chẳng màng đến, tôi học hành mỗi ngày.

Bạn có nhớ tới cuốn sách viết dở và hành trang du ngoạn thế giới tôi từng nói tới? Tất cả những điều đó diễn ra vào vài năm đầu đại học. Tôi làm thêm và tiêu hết số tiền mình kiếm được. Giờ thì tôi chắt bóp từng xu. Tôi không nhớ mình từng chi tiền cho thứ gì thú vị hay điều gì cho chính mình. Tôi đã muốn gì?

Bố tôi mất 10 năm trước. Tôi đã nhận được cuộc gọi mẹ báo tin bố bệnh nặng. Nhưng tôi lúc đó đang rất bận và đứng trước một cơ hội được thăng chức. Tôi trì hoãn việc trở về và tự nhủ bố sẽ đợi tôi. Bố mất và tôi được thăng tiến. Tôi đã không gặp cha 15 năm. Khi ông ra đi, tôi tự bảo mình rằng vấn đề không phải do tôi không về thăm cha. Tôi ngụy biện rằng rồi ai cũng phải chết. Lúc đó tôi nghĩ gì vậy? Tôi viện lý do cho mọi sự trì hoãn. Tôi tự ngụy biện rằng sự an toàn tài chính là điều quan trọng nhất. Bây giờ tôi biết, không phải như vậy. Tôi hối hận vì mình đã chẳng làm gì với bầu nhiệt huyết của mình, khi tôi có nó. Niềm đam mê, tuổi trẻ... tôi hối tiếc vì đã để công việc sai khiến đời mình. Tôi hối hận vì mình đã trở thành người chồng tệ, một cái máy kiếm tiền. Tôi tiếc nuối vì đã không hoàn thành cuốn sách, đi chu du. Tôi tiếc nuối vì đã không dành cho con trai những tình cảm thân thương, mà trở thành một chiếc ví vô cảm.

Nếu bạn đang đọc những dòng này và bạn có cả cuộc đời ở phía trước, xin đừng trì hoãn. Đừng bỏ lại ước mơ cho sau này. Hãy nhen lại ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê. Đừng dính với Internet vào tất cả thời gian rảnh (trừ phi niềm đam mê của bạn cần việc đó). Hãy làm điều gì đó với tuổi trẻ khi bạn còn trẻ. Đừng dừng lại ở tuổi 20. Đừng quên gia đình, bạn bè và chính mình. Đừng lãng phí cuộc đời, tham vọng, như tôi.

Vương Linh (Theo Expandedconsciousness)