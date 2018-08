Thực tế, đây không phải là tai nạn đầu tiên liên quan đến nổ gas, gây hậu quả đau lòng như vậy.

Ngay giữa tháng 8 vừa qua, một vụ nổ lớn tại cửa hàng gas ở chợ Hưng Dũng, thành phố Vinh (Nghệ An) đã khiến hai chị em chủ cửa hàng bị thương nặng, phải đi cấp cứu. Trước đó mấy hôm, ngày7/8, tại một hàng tạp hóa ở Sóc Trăng cũng xảy ra vụ nổ khí gas khiến 3 người gồm chủ nhà, người giúp việc và một người quen của gia đình rơi vào tình trạng nguy kịch. Theo cơ quan điều tra, tiệm tạp hóa này nhận sang chiết gas từ bình to vào bình nhỏ để bán cho nhiều người.

Đội cứu hộ đang tìm kiếm thi thể hai em bé sau vụ nổ bình gas tại một gia đình ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, sáng nay. Ảnh: Hoàng Hà

Riêng trong năm 2010, cũng có tới 4-5 vụ nổ bình gas lớn, gây xôn xao dư luận. Đầu tiên là vụ nổ bình gas mini tại phố Bạch Mai (Hà Nội) vào cuối tháng 1 khiến chủ nhà bị bỏng mặt, tay và khiến cả khu dân cư xung quanh náo loạn. Tiếp đó, ngày 9/6, vụ rò bình gas tại Văn Chấn (Yên Bái) khiến 5 người bị bỏng nặng phải chuyển tới Viện Bỏng quốc gia (Hà Đông, Hà Nội) và hai người trong số này sau đó đã tử vong.

Vào tháng 7, chủ shop giày dép là chị Hoàng Thị Hiên, 24 tuổi, Lê Hồng Phong, Vinh (Nghệ An) cũng bị cháy sém vì gas phát nổ lúc chị bật bếp lên để nấu mì. Một người bảo vệ ở cửa hàng bên cạnh chạy tới cứu chữa cũng bị bén lửa, cháy quần áo và cơ thể.

Năm 2009 cũng ghi nhận không ít các vụ việc tương tự, như vụ nổ khí gas tại gia đình anh Hòa ở thành phố Vinh (Nghệ An) khiến 2 người trọng thương. Cũng năm đó, tại một nhà hàng trên phố Lê Đức Thọ (Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ nổ bình gas làm hàng trăm khách nháo nhác bỏ chạy.

Điểm lại các năm trước, năm nào cũng có những vụ nổ gas xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Định, Phòng an toàn chất lượng, Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc cho biết, nổ khí gas thường do rò rỉ gas, do vỏ bình gas thủng, van đầu bình bị hở, chỗ vặn van đầu bình vào vỏ bình hoặc dây dẫn gas hở do cũ nát, chuột cắn...

Bà cho biết, trong thành phần của gas, nhà sản xuất trộn chất có mùi thối để người dùng dễ nhận biết khi bị rò rỉ. Gas rò rỉ nếu gặp nguồn lửa, nhiệt cao sẽ cháy nổ, do đó trước khi bật bếp để đun nấu, người dùng không được bật lửa, bật đèn, quạt, điện thoại di động... vì có thể phát ra tia lửa điện. Người sử dụng nên ngửi xem có mùi gas rò rỉ ra ngoài không. Nếu có mùi gas thì phải mở các cửa cho thông thoáng để gas tự bay ra ngoài, giảm nồng độ khí cháy trong bếp, sau đó thông báo cho cửa hàng bán gas để nhân viên đến xử lý ngay.

Phải đảm bảo gas không bị rò rỉ mới bật bếp dùng. Trước khi tắt bếp, dừng gas bằng cách vặn hoặc đóng van đầu bình, để gas trong ống dẫn cháy hết rồi mới tắt bếp.

Theo ông Nguyễn Văn Lập, phó giám đốc Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn (Bộ Nông nghiệp và PTNT) về lâu dài, để tránh sự cố rò rỉ gas, người dân nên lưu ý những điểm sau:

- Nên chọn bình gas của các đại lý chính hãng, có tên tuổi. Bạn phải biết rõ cửa hàng gas nhà mình mua ở đâu, như thế nào, tránh trường hợp đó là sản phẩm của các cơ sở sang chiết lậu.

- Bằng cảm quan, bình phải còn nguyên vẹn, không móp méo, nước sơn còn tốt, không tróc, rỉ, rỗ.

- Khi đang thay bình gas, tuyệt đối không được sử dụng hoặc vận hành các thiết bị có thể phát sinh tia lửa điện gần đó như nổ xe máy, đánh bật lửa.

- Yêu cầu người thay bình gas phải thử lại độ kín bằng nước bọt xà phòng, cả trong trạng thái mở và khóa van.

- Gia đình cũng nên tự kiểm tra thường xuyên bếp, ống dẫn gas bằng nước bọt xà phòng.

- Tủ bếp không nên làm kín, mà phải để hở để có thể ngửi được khí gas rò. Khí gas nặng nên bao giờ cũng tràn xuống dưới đất, vì thế bên dưới tủ bếp chỗ để bình gas nên để thoáng.

- Hạn chế để lọt khí gas xuống đường ống hoặc các ống cống liên thông với bên ngoài. Nếu trong nhà có cống ở bếp nối với bên ngoài, khi trong nhà có hiện tượng rò gas, khí có thể lan ra đến ngoài đường, gặp tia lửa điện tình cờ có thể cháy ngược vào trong.

- Về nguyên tắc khi sử dụng xong nên khóa van bình, không chỉ là tắt bếp, bởi có trường hợp chủ nhà đi vắng cả ngày, chuột cắn đứt dây gas mà không biết.

- Nếu bình gas nhà bạn dùng van vặn thì khi mở chỉ vặn 1-2 vòng (hơi lỏng tay) là đủ, không cần mở hết.

- Sau 3-5 năm sử dụng nên thay ống dẫn gas.

Những lưu ý khác khi đun nấu:

- Nếu bình gas mới thay mà có ngọn lửa đỏ, có tia đỏ chứng tỏ chất lượng gas không đảm bảo, lẫn nước hoặc tạp chất. Về nguyên tắc, thường chỉ bình gas sắp hết mới có hiện tượng này.

- Hạn chế việc dùng nồi có đáy lớn khi dùng bếp gas mini vì lửa có thể trùm xuống bình, rất nguy hiểm.

- Không dùng bếp quá cũ vì rỉ sét và cặn thức ăn lưu cữu, dễ gây tắc nghẽn ống dẫn gas, van, miệng phụt lửa…

Minh Thùy