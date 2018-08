"Đàn ông Trung Quốc thích phụ nữ phương Tây" là bản giới thiệu bản thân mà Li Lei tung lên mạng, ở đó anh tự hỏi liệu có cô gái Tây nào ở Bắc Kinh sẵn sàng mở lòng tạo mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài với một chàng trai Trung Quốc. Mối quan hệ mà anh nói đến ở đây là hôn nhân. Tại sao Li lại đi theo con đường "khác người" này? Sau 5 năm nghiên cứu ở Hà Lan và Anh, chàng trai 30 tuổi người Bắc Kinh phát hiện anh thích cá tính của phụ nữ phương Tây. Anh thấy họ độc lập hơn so với các cô gái quê nhà, ít điệu đà hơn và nhất là thẳng thắn hơn. "Đó là điều tôi thực sự yêu. Nếu họ muốn thứ gì, họ chỉ việc nói thẳng với bạn. Mặc dù bản tính tự nhiên của phụ nữ là muốn người yêu hiểu mình, nhưng vấn đề chính là phải có chừng mực", anh nói. Ngoài việc tự giới thiệu bản thân, chàng giám đốc dự án công ty thương mại này còn tham gia vào các buổi hẹn hò siêu tốc với người nước ngoài và gần đây là các sự kiện trên mạng có yếu tố quốc tế. Tony, một chàng trai 28 tuổi người Hồ Nam, cũng thích phụ nữ Tây. Sau hai lần yêu các cô gái trong nước, mà anh thường xuyên mệt mỏi vì phải đoán xem vì sao nàng buồn bực, 2 năm trước, Tony quyết định rằng một cô gái Bắc Mỹ hay châu Âu sẽ hợp với anh hơn. Tony làm việc trong vai trò chuyên gia dữ liệu tại một công ty đa quốc gia đã 5 năm nay, do vậy anh thường xuyên tiếp xúc với các đồng nghiệp nước ngoài. Sở thích gái Tây của Tony và Li, theo lý giải của các chàng trai, là do các cô gái sở tại ngày càng thích vật chất, và áp lực phải mua được căn hộ trước khi đưa nàng về dinh. "Trong tình huống này, một cô gái Tây sẽ nói, 'OK, chúng ta có thể cưới trước khi có nhà. Chúng ta có thể cùng nhau làm việc để mua nhà. Không phải căng thẳng quá đâu anh. Cả hai chúng ta cũng có trách nhiệm về việc này", Tony nói, dẫn lời tâm sự của những cô gái nước ngoài mà anh quen. Còn Li cũng cho rằng việc chỉ nhăm nhăm nhìn vào tài sản của bạn đời đã "làm biến dạng tình yêu ở Trung Quốc". Sở thích phụ nữ của Li và Tony có thể khiến họ rơi vào nhóm thiểu số, song con số người như họ đang tăng lên, khi ngày càng nhiều cô gái ngoại đến Trung Quốc, và ngày càng nhiều đàn ông Trung Quốc học ngoại ngữ, trải nghiệm cuộc sống ở phương Tây. Fishbowl Events, một tập đoàn do người nước ngoài ở Bắc Kinh điều hành, chuyên tổ chức những bữa tiệc hẹn hò siêu tốc, đã quan sát thấy xu hướng các chàng trai Trung Quốc gia nhập ngày càng nhiều, trong vài năm gần đây. "Năm 2007, chúng tôi chỉ có 20% đàn ông Trung Quốc là khách hàng, giờ đây là 40%", Ola Zdzarska, người đồng sở hữu tập đoàn cho biết. "Một vài người trong số họ chỉ tập trung tìm bạn gái nước ngoài. Khi tôi xem xét tài liệu sau buổi hẹn hò, tôi thấy họ không quan tâm nghiêm túc đến các cô gái đồng hương, vì họ chỉ muốn quen các cô gái phương Tây", Ola nói với China Daily. Tristin Tang cùng vợ người Mỹ và 3 con trai. Ảnh: China daily. Tristin Tang, 35 tuổi, không bao giờ tưởng tượng mình sẽ hẹn hò với một người Tây, lại càng không nghĩ đến việc cưới một người như thế. Anh mải mê hoàn thành luận án tiến sĩ dược cho đến khi gặp bạn đời người Mỹ trong một kỳ nghỉ ở quê nhà, Tứ Xuyên, năm 2005. 5 năm sau đó, anh và Christina Gabe, kết hôn, giờ đang nuôi 3 cậu con trai ở Bắc Kinh. "Chúng tôi giống nhau ở rất nhiều điểm, đều thích hài hước, thích khoa học", vợ anh, một giáo viên tiếng Anh ở trường trung học, cho biết. Cặp đôi cũng cho biết sự khác biệt giữa hai nền văn hóa cũng vẫn là một thách thức - chẳng hạn tại sao mặc quần áo cho con nhiều đến vậy, và chữa cảm lạnh thế nào - nhưng điều này lại khến họ giao tiếp nhiều hơn để hiểu được người kia muốn gì. T. An