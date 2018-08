Những năm gần đây, việc cho trẻ em tiếp cận và sử dụng thiết bị công nghệ nhằm kết nối với thế giới bên ngoài được cảnh báo khá nhiều. Nguyên nhân là do cha mẹ không giám sát được thời gian và kiểm soát nội dung mà các bé xem. Các chương trình trực tuyến giống như thế giới ảo, chứa đựng không ít những thông tin khiến trẻ lệch lạc học theo hoặc suy nghĩ sai với thực tế.

Làm thế nào để trẻ tiếp cận an toàn và tránh xa các nội dung số không an toàn là điều trăn trở của nhiều cha mẹ. Trên các diễn đàn nuôi dạy con cái, không khó bắt gặp những câu hỏi, lời than phiền của phụ huynh về việc quản lý con xem phim ảnh.

Chị Lan Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) kể: "Các kênh nước ngoài có nhiều thông tin bổ ích, song lại giới hạn ngôn ngữ và video Việt hóa. Các trang phim dành cho thiếu nhi khác lại chèn quá nhiều quảng cáo không dành cho trẻ em, nếu bé tò mò nhấn vào xem sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý. Đối với mình, việc kiểm soát nội dung còn khó khăn vì thao tác kiểm tra lịch sử truy cập khá phức tạp".

Cha mẹ cần quản lý chặt chẽ việc bé xem phim ảnh.

Theo chuyên gia, phụ huynh nên chọn lọc các chương trình bổ ích dành riêng cho thiếu nhi, ưu tiên kênh truyền hình mang tính giáo dục để giúp bé học tốt hơn. Cha mẹ cũng cần quy định khung giờ xem phù hợp với lịch biểu ăn - ngủ - nghỉ - học - chơi của trẻ... Thời gian xem tối đa không quá 2 tiếng mỗi ngày. Lâu hơn 2 tiếng sẽ khiến bé chậm phát triển ngôn ngữ. Thường xuyên kiểm tra lịch sử theo dõi tivi, phim ảnh của trẻ là thói quen cha mẹ nên làm.

Các chương trình thiếu nhi thuần Việt trên ứng dụng POPS Kids TV.

Các ứng dụng phim ảnh thuần Việt, tích hợp chế độ hẹn giờ, chế độ khóa trẻ em... như POPS Kids TV là một lựa chọn phù hợp. Ứng dụng được thiết kế dựa trên nhu cầu của trẻ em Việt Nam. Nội dung được chọn lọc kỹ càng bởi đội ngũ biên tập viên kinh nghiệm, giúp các bé tiếp cận với môi trường giáo trí lành mạnh và an toàn.

Ưu điểm của ứng dụng này chính là phần mềm quản lý trẻ nhỏ. Chế độ hẹn giờ giúp thiết lập thời gian tối đa bé được phép xem video. Chế độ khóa trẻ em để giới hạn phạm vi truy cập ứng dụng. Các phần lịch sử xem, danh sách video yêu thích, chức năng tìm kiếm... cũng khá hữu ích.

Chế độ hẹn giờ xem video và mã khóa giúp cha mẹ quản lý con trẻ.

Kho ứng dụng chứa nhiều video ca nhạc thiếu nhi, clip hướng dẫn vẽ tranh Siêu nhân bút chì, clip kể chuyện dân gian Gối ôm kể chuyện, chuyên mục Đất sét biến hình, Món quà bí ẩn... Ngoài ra, còn có chương trình ca nhạc thiếu nhi Mầm chồi lá với nhiều hình thức thể hiện mới lạ. Các chương trình Việt hóa từ nước ngoài với các nhân vật hoạt hình nổi tiếng cũng sẽ được lồng ghép.

An San