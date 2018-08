Nó bất đối xứng? Nó có bờ không đều? Màu sắc của nó thay đổi? Nó có đường kính lớn hơn 6 cm? Nó có to ra? Chỉ cần có một câu trả lời "có", bạn đã cần đến gặp bác sĩ da liễu. Tuy nhiên, nếu tất cả các câu trả lời là "không" cũng không có nghĩa là bạn đã được an toàn, vì thế hãy trả lời tiếp các câu hỏi sau đây, chuyên gia David J. Leffell, trưởng khoa phẫu thuật da liễu tại Trường Y khoa Yale, cho biết trên trang ABC: Nốt ruồi có đỏ tấy? Màu da xung quanh nốt ruồi có thể trông đỏ và cảm giác hơi nóng. "Cơ thể bạn sẽ sinh phản ứng miễn dịch với các tế bào sắc tố bất thường", tiến sĩ Leffell giải thích. Những tế bào bạch cầu sẽ tấn công khu vực này và giải phóng hóa chất gây viêm để tiêu diệt kẻ lạ mặt. Nốt ruồi có ngứa không? Cũng có một phản ứng phụ khác của quá trình miễn dịch. Cảm giác ngứa có thể xuất hiện khi nốt ruồi có tế bào lạ, giống như bị côn trùng đốt. Nốt ruồi có chảy nước không? Đó có thể là dấu hiệu của khối u ác tính giai đoạn muộn. "Các khối ung thư cần được tiếp máu để phát triển. Nếu một khối u lớn quá nhu cầu cấp máu của cơ thể, bề mặt da có thể vỡ ra", tiến sĩ Leffell giải thích. Khi đó, chất lỏng giống như mủ, và có thể cả máu, sẽ thoát ra ngoài. Bạn có nghi ngờ? "Mọi người có giác quan thứ sáu về cơ thể họ", tiến sĩ Leffell nói. "Tôi gọi đó là quy luật Bloomingdale của khoa da liễu - khách hàng luôn đúng". Vì thế, nếu bạn lo lắng về một nốt ruồi, hãy gạt các triệu chứng sang một bên và đề nghị sinh thiết. Thuận An