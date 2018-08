Muốn quay lại với bạn trai sau khi đã đòi chia tay / Chia tay thế nào để bạn gái đỡ đau khổ

Trước khi yêu nhau, chúng em đã từng là bạn rất thân. Sau một năm yêu nhau, cô ấy chủ động chia tay. Em không hề hay biết chuyện tình cảm của mình có vấn đề, em thấy bơ vơ và trống rỗng. Tuy nhiên, cô ấy vẫn thường liên lạc với em, nói muốn làm bạn thân như trước và hỏi em về những kiến thức, kinh nghiệm trong công việc. Em có cảm giác mình đang bị lợi dụng nhưng em không buông bỏ được, một phần vì thương, một phần vì chưa thể chấp nhận chuyện mất nhau như vậy.

Xin tư vấn giúp em tại sao cô ấy nói với em là cô ấy muốn có một tình yêu, một gia đình mới, không phải là em nhưng vẫn liên lạc với em bình thường và muốn làm bạn thân của em ạ? Em cảm ơn. (Nam)

Ảnh: onlinereport

Trả lời

Khi chưa quen nhau, người ta đến với nhau vì lực hấp dẫn bên ngoài và sự thúc giục bên trong do tâm lý sinh ra. Nếu sự hấp dẫn không đúng theo yêu cầu của tâm lý bên trong của người kia thì người tạo ra sự hấp dẫn bị xem là lệch pha và không gây được sự chú ý gì cả. Trái lại, người có tâm lý bên trong mong muốn nhưng lại không biết cách thể hiện thành hành động chinh phục người kia thì cũng không thể thu hút được người kia và từ đó ôm lòng ân hận, thắc mắc... không có lời giải đáp.

“Bạn và người yêu vừa chia tay nhưng còn giữ liên lạc” tức là cuộc chia tay không xảy ra từ mâu thuẫn. Khi chia tay không do mâu thuẫn thì phải tìm về bản chất cuộc chia tay đấy: do nguyên nhân gì, từ đâu, tại sao... là điều phải phân tích kỹ. Nếu không tìm được gốc của sự việc thì không hiểu được nguồn gốc của vấn đề. Bạn cần rà soát lại xem lý do gì khiến cô ấy chia tay. Nếu không tìm được lý do cô ấy chia tay với bạn thì toàn bộ trạng thái tâm lý của bạn sẽ bế tắc, nghi ngờ, tức hận... gia tăng và có thể là nguyên nhân của sự “có vấn đề tâm lý” mà về sau khó điều trị.

Về tình trạng cô ấy “vẫn muốn làm bạn thân của bạn như trước kia” cho thấy cô ấy rất bình tĩnh và chín chắn, không muốn từ tình yêu chuyển thành kẻ thù của nhau. Còn bạn “không hề hay biết tình cảm của mình có vấn đề” tức là bạn rất chủ quan trong tình yêu và xem như chuyện tình yêu là tự nó, tự động hóa, nên đã không nuôi dưỡng, chăm sóc đúng mức. Nếu một tình yêu được chú ý chăm lo đúng mức thì không có chuyện này xảy ra. Bước này bạn cần ra soát lại xem mình đã sơ suất gì, chủ quan gì, có gì làm cho cô ấy mất tin tưởng...

Cái nguy hiểm ở tâm lý của bạn là “cảm giác mình đang bị lợi dụng”, vì cảm giác này mà có thể làm giảm hoặc mất giá trị của bản thân. Nếu thực sự bạn yêu thì việc giúp đỡ người mình yêu dù có đơn phương cũng là để giải phóng tâm lý của bạn. Tình cảm không như mọi sự tính toán, vì thế “bạn không bỏ được, một phần vì thương, một phần vì chưa thể chấp nhận chuyện mất nhau như vậy”. Cái này người ta gọi là nhân quả trong tâm lý.

Cô ấy nói “muốn có một tình yêu, một gia đình mới” vì bạn không là đối tượng đó, nhưng bạn là người bạn tốt nên cô ấy muốn “bạn là người bạn thân”. Nếu bạn đủ lòng đại lượng và có tình yêu chân chính thì nên là bạn tốt của cô ấy.

Chúc bạn vui vẻ.

GS.TS. Vũ Gia Hiền