Đã mấy lần anh dẫn em về nhà anh. Bố mẹ em cũng biết anh. Vì kỵ tuổi, bố mẹ sợ em khổ nên ra sức phản đối. Nhưng em đang yêu anh làm sao mà thôi được. Mặt khác em lại không muốn gia đình em buồn, nhất là mẹ.

Giờ em biết phải làm sao đây? Mọi người cho em một lời khuyên. (Nga )

Các chuyên gia phong thủy cho rằng "tứ hành xung" chỉ nên mang tính chất tham khảo, không thể lấy đó làm căn cứ quyết định những việc quan trọng. Ảnh minh họa.

Trả lời:

Trong 12 con giáp từ Tý đến Hợi có 3 cặp tứ hành xung: Dần - Thân, Tỵ - Hợi; Thìn - Tuất, Sửu - Mùi; Tý - Ngọ, Mão - Dậu. Muốn hiểu về "tứ hành xung" là gì phải hiểu được quy luật âm dương ngũ hành, can - chi.

Theo quy luật âm dương thì đồng khí (tức cùng dương hoặc cùng âm) thì đẩy nhau, hại nhau, làm suy yếu nhau. Ngược lại trái khí tức âm với dương tương giao, tương hành, tương ứng, tương cầu với nhau.

Quy luật ngũ hành khái quát hoá thế giới vật chất bằng ngũ hành, đó là Mộc, Hoả, Thổ, Kim, Thuỷ. Theo đó, cứ hai hành kế tiếp nhau thì hợp gọi là tương sinh, còn đứng cách nhau thì khắc, gọi là tương khắc. Như vậy Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc và Hoả khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hoả.

Theo dịch học, hệ Can - Chi gồm có 10 Thiên Can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) và 12 Địa Chi (gồm Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi).



Thiên can và địa chi sau khi nạp âm dương, ngũ hành ta có: Giáp (dương), ất (âm) - thuộc mộc; Bính (dương) Đinh (âm) thuộc hỏa; Canh (dương), Kỷ (âm) - thuộc Kim; Nhâm (dương), Quý (âm) - thuộc Thủy; Dần (dương), Mão (âm) - thuộc Mộc; Ngọ (dương), Tỵ (âm) thuộc Hỏa; Thân (dương), Dậu (âm) thuộc Kim; Tý (dương) - thuộc Thủy; Sửu (âm) - thuộc Thổ; Mùi (âm) - thuộc Thổ; Tuất (dương) - thuộc Thổ; Hợi (âm) - thuộc Thủy.

Do đó, căn cứ vào hành và khí của các cặp trên ta có thể hiểu:

- Dần - Thân, Tỵ - Hợi: Dần thuộc mộc, thân thuộc kim => mộc và kim khắc nhau. Tỵ thuộc hỏa, Hợi thuộc thủy => thủy khắc hỏa.

- Thìn - Tuất. Sửu - Mùi: Thìn và Tuất đều là dương thổ, tức cùng khí đẩy nhau. Sửu và Mùi thuộc âm thổ đẩy nhau.

- Tý - Ngọ, Mão - Dậu: Tý thuộc thủy, Ngọ thuộc hỏa => thủy và hỏa tương khắc. Mão thuộc Mộc, Dậu thuộc Kim => tương khắc nhau.

Bộ "tứ hình xung" dựa trên lý luận cổ học phương Đông. Do đó, nếu ta thừa nhận học thuyết Âm Dương, ngũ hành và Can chi là đúng thì hệ quả là Dần - Thân, Tỵ - Hợi... xung nhau là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với nguyên tắc đồng khí Âm hoặc Dương đẩy nhau và Ngũ hành tương khắc sẽ khắc diệt nhau.

Tuy nhiên, trên thực tế những quy luật này chỉ nên tham khảo, không nên máy móc xem đó là căn cứ để quyết định những việc lớn trong cuộc đời.

Trở lại trường hợp của hai bạn, bạn trai tuổi Tý, bạn tuổi Thân, tuy là nằm trong một cặp tứ hành xung nhưng không có quan hệ trực tiếp (hay còn gọi là bàng xung). Nếu có thừa nhận quy luật trên, các bạn cũng không cần lo lắng sẽ khắc nhau, huống hồ nó chỉ mang tính chất tham khảo. Không thể dựa vào "tứ hành xung" để quyết định những việc lớn của cuộc đời. Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề của mình.

Chuyên gia phong thủy Vũ Quốc Trung