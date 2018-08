Phụ thuộc vào kích cỡ của thìa, mọi người thường có xu hướng rót quá nhiều hoặc quá ít. Nghiên cứu mới được thực hiện trên 195 sinh viên đại học. Những người này được yêu cầu rót một thìa cà phê (5 ml) thuốc lỏng vào một cái thìa cỡ trung bình và một cái thìa lớn. Để giúp các sinh viên nắm được thể tích của một thìa cà phê, đầu tiên các nhà nghiên cứu cho họ đo lượng thuốc trong thìa cà phê thật, trước khi rót thuốc vào hai thìa còn lại. Kết quả là, người tham gia đã rót trung bình 4,58 ml (ít hơn khoảng 8% so với kê đơn) vào thìa cỡ trung bình, và 5,58 m (nhiều hơn gần 12%) vào thìa cỡ lớn. Tuy vậy, các sinh viên bị chỉ ra rót nhiều hơn trung bình vẫn tin rằng mình đã làm đúng. "Uống thêm 12% nghe có vẻ không nhiều, nhưng điều này lặp lại sau mỗi 4 tới 8 tiếng, và kéo dài tới 4 ngày. Điều đó sẽ dẫn tới là thuốc bị vô hiệu hóa hoặc quá mức nguy hiểm", trưởng nhóm nghiên cứu Brian Wansink, giám đốc phòng thí nghiệm Cornell Food and Brand (Mỹ) cho biết. Người tham gia cũng rót chính xác hơn vào ban ngày. "Lúc nửa đêm, khi bạn đang mệt mỏi, hoặc vội vã vì con khóc, thì khả năng xảy ra sai sót - không nghi ngờ gì nữa - là lớn hơn nhiều", ông nói với LiveSicence. Theo Bệnh viện Mayo, khoảng 70% chúng ta thường vớ đại một chiếc thìa ăn nào đó để đong thuốc lỏng. Với nghiên cứu này, Wansink lưu ý người tiêu dùng nên sử dụng các chén đong, thìa đong có vạch hoặc các loại xilanh có mực đo tiêu chuẩn, thay vì dùng thìa ăn một cách cẩu thả. T. An