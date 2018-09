Cô bé Madeleine McCann đã mất tích 11 năm nay - Ảnh: News Sky

Tháng 5/2007, cặp vợ chồng bác sĩ sinh sống ở Leicestershire, miền Trung nước Anh là ông bà Gerry và Kate McCann đưa gia đình đi nghỉ mát ở khu Praia da Luz ở Algarve, Bồ Đào Nha. Họ thuê một căn hộ trong tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng Ocean Club.

Tối 3/5/2007, ông bà McCann đi ăn cùng vài người bạn, họ để con gái Madeleine McCann lúc đó 4 tuổi cùng hai đứa em sinh đôi, Sean và Amelie 2 tuổi, ngủ trong căn phòng ở tầng trệt. Chỗ ăn của bố mẹ chỉ cách nơi ngủ của ba đứa trẻ 120m. Hai vợ chồng McCann thay nhau về kiểm tra tình hình của các con. Lần đầu lúc 21h5, lần thứ hai lúc 21h30. Họ yên tâm thấy các con vẫn ngủ ngoan. Tuy nhiên, vào lúc 22h, khi bà Kate về kiểm tra thì phát hiện Madeleine biến mất còn cửa sổ phòng ngủ mở toang. Sau đó 10 phút, bà Kate gọi điện cho cảnh sát địa phương. Từ những dấu vết trong căn phòng, cảnh sát dự đoán Madeleine đã bị bắt cóc. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu tổ hợp, kiểm tra và thẩm vấn tất cả nhân viên và du khách.

Europol và Interpol cũng tham gia phối hợp để tìm kiếm cô bé. Sự mất tích bí ẩn của Madeleine đã thu hút chú ý của rất nhiều người dân Anh cũng như thế giới. Một loạt tờ báo lớn của Mỹ như People, US Today, New York Times... đưa ảnh cô bé lên trang nhất. Giáo hoàng Benedict XVI, Thủ tướng Anh Gordon Brown, cầu thủ bóng đá David Beckham và nhà văn K. Rowling đã gặp gỡ cha mẹ cô bé và kêu gọi mọi người cùng tìm kiếm bé. Quỹ tìm kiếm bé do ông bà McCann lập ra quyên góp được hơn 2 triệu USD (tương đương 45 tỷ đồng). Số tiền thưởng cho người tìm ra Madeleine McCann lên đến hơn 5 triệu USD (tương đương 112 tỷ đồng), mức thưởng kỷ lục cho một vụ án hình sự.

Thông tin về cô bé và cuộc tìm kiếm cô bé xuất hiện khắp mọi nơi - Ảnh: News Sky.

Năm 2011, cảnh sát Anh đã mở chiến dịch Operation Grange nhằm cố gắng tìm ra Madeleine. Theo BBC, hơn 11 triệu bảng Anh (khoảng 354 tỷ đồng) đã được chi tiêu từ đó đến nay và dự kiến ngân sách sẽ cạn vào cuối tháng này. Tính đến tháng 5 năm ngoái, cảnh sát Anh đã xem xét khoảng 40.000 tài liệu và điều tra hơn 600 người có nghi ngờ liên quan đến vụ việc. Bản thân ông bà McCann cũng thuê thám tử tư nhưng vẫn chưa tìm thấy con.

Cách đây hai hôm, ngày 26/3 vừa qua, Bộ Nội vụ Anh đã phân bổ thêm kinh phí cho công cuộc tìm kiếm cô bé, số tiền dự kiến hơn 150.000 bảng Anh (4,8 tỷ đồng) với mong muốn sớm có được kết quả cuối cùng.

Kim Kim