Bà mẹ sinh đôi rồi lại tiếp tục sinh ba

Ba cặp con sinh đôi của vợ chồng Craig và Carrie - Ảnh: huffingtonpost.com.

Theo Huffington Post, gia đình 8 người hiện sinh sống trong một trang trại tại Union Grove, bang Texas, Mỹ.

Một ngày tháng 7/2013, một người bạn thời trung học đã tìm đến Carrie nhờ chị nhận hai đứa trẻ đang trong bụng mình làm con nuôi. Carrie đồng ý và đến ngày 28/2/2014, hai bé gái có tên là Kenna và Adalynn đã chào đời.

Một năm sau, chính người bạn cũ ấy lại đến nhờ Carrie nuôi nốt hai đứa con lớn hơn của mình là JJ và Cece vì kinh tế khó khăn không nuôi nổi. Hai đứa trẻ này cũng sinh đôi và trùng ngày sinh với hai đứa trẻ mà nhà Carrie đã nhận nuôi trước đó. Vợ chồng Carrie lại đồng ý.

Vốn là trẻ mồ côi được nhận làm con nuôi trong một gia đình có 7 anh chị em nên Carrie luôn mong muốn khi lập gia đình sẽ nhận nuôi thật nhiều những đứa trẻ cùng cảnh ngộ giống mình. Khi Carrie kết hôn với Craig, hai người đã lên sẵn rất nhiều kế hoạch nhận con nuôi.

Dù có kế hoạch nhận con nuôi nhưng cả hai vợ chồng Carrie vẫn khao khát sinh con. Hai vợ chồng từng được chẩn đoán vô sinh nhưng năm 2015, Carrie bất ngờ được bác sĩ thông báo rằng họ có thể có con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Và bất ngờ hơn khi hai đứa con đẻ của Carrie đã ra đời sớm hơn dự kiến (lúc đó chúng mới chỉ được 24 tuần 6 ngày) vào ngày đúng ngày 28/2/2016, để có cùng sinh nhật với anh chị nuôi của chúng.

Gia đình 8 người nhà Carrie - Ảnh: huffingtonpost.com.

Hiện hai vợ chồng Carrie đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục hợp pháp hóa việc nuôi con và nhận con. Họ cũng may mắn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ một tổ chức có tên One Chance Foundation do nhà văn Karen Kingsbury, sáng lập. Tác giả tiểu thuyết bán chạy nhất chia sẻ với ABC News bà chưa từng gặp vợ chồng Carrie nhưng vẫn quyết định hỗ trợ bởi bà vô cùng cảm động với câu chuyện của họ.

Hoàng Anh