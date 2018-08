Cô gái âm thầm chia sẻ chồng với người chị sinh đôi

Cách đây 2 tháng, hai anh em sinh đôi Zhao Xin and Zhao Xuan, ở Vân Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, kết hôn với chị em sinh đôi Yun Fei and Yun Yang, cách nhà họ khoảng 10 km. Theo The Sun, họ quyết định về chung một nhà sau một tháng tìm hiểu.

Trong ngày trọng đại, hai đôi đã rất cẩn thận để không bị nhầm lẫn cô dâu, chú rể. Bởi lẽ nếu chỉ nhìn bên ngoài, họ giống hệt nhau từ vóc dáng, khuôn mặt, kiểu tóc, thậm chí cả giọng nói.

Hai đôi vợ chồng sinh đôi: Từ trái qua: Yun Yang - Zhao Xuan, Yun Fei - Zhao Xin. Ảnh: Sun.

May mắn là không có sự nhầm lẫn nào trong ngày cưới, thế nhưng tối hôm đó đã diễn ra ngay tình huống dở khóc dở cười khi người anh thấy cậu em Zhao Xin nắm tay đi dạo với vợ mình, Yun Yang.

Không muốn để xảy ra sự cố tương tự, hai đôi vợ chồng sau đó đã cùng nhau đến Thượng Hải để phẫu thuật thẩm mỹ thay vì đi trăng mật.

Bác sĩ phẫu thuật cho biết sẽ chỉnh sửa một chút ở phần trán và mũi của họ để dễ phân biệt hơn. Chi tiết cụ thể không được tiết lộ.

Mộc Miên