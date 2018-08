Cuối cùng sau 5 tháng đấu tranh, thẩm phán liên bang cho biết gia đình này có thể giữ lại được bức tranh. Họ không những không bị đóng 10.000 đôla tiền phạt (khoảng 230 triệu), mà còn được trả 15.000 đôla (340 triệu đồng) để trang trải các chi phí pháp lý đã tốn thời gian qua.

"Đó là một ngày trọng đại với nghệ thuật. Một ngày trọng đại cho Dora, một ngày trọng đại cho tự do", người vẽ bức tranh, nghệ sĩ Richard nói với The Associated Press.