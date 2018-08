Sáng nay, chị Hương đưa bé Minh từ Hà Nội về quê gặp bố mẹ ruột, đồng thời vợ chồng anh Sơn cũng dẫn Hải qua chơi với bên ngoại.

"Từ khi hai bên phát hiện mình nuôi con người kia do bệnh viện trao nhầm, hầu như các cuối tuần rảnh chúng tôi đều sắp xếp cho tụi nhỏ gặp nhau và tiếp xúc với gia đình ruột thịt", chị Vũ Thị Hương chia sẻ khi nhìn hai con Minh - Hải - một do chị nuôi dưỡng, một do chị sinh thành, đang quấn quít chơi đùa ngoài sân ở huyện Ba Vì.

Hải (áo đỏ) đang chơi cùng em trai ruột và Minh tại nhà mẹ đẻ chị Hương. Ảnh: MT.

Cuối buổi gặp, vợ chồng anh Sơn ra về với lời dặn dò Hải, cậu con trai anh chị đang nuôi dưỡng: "Hải ở đây chơi với anh Minh, mẹ Hương, chiều bố mẹ qua đón". Dù hơi xị mặt, Hải ngoan ngoãn ở lại và ngay lập tức vào hội chơi cùng Minh và cậu em trai ruột.

Chị Hương cho biết, Minh và Hải dù khá thân thiết sau nhiều lần gặp nhau, đi chơi chung nhưng hễ thấy Hải ngồi sát hay đi cạnh mẹ, Minh lại lao đến "đòi": "Mẹ Hương là của anh chứ, em là con mẹ Hiền. Hải đừng đi gần mẹ anh". Cu cậu nhất định xưng anh với Hải với lý do mình to, cao hơn.

Ngoài ra, mỗi lần chị Hương dẫn Minh về với gia đình ruột, con chỉ chơi một lúc rồi nhất định đòi về. Cứ nói chuyện sau này sẽ về ở với bố mẹ đẻ, cậu bé cũng gạt đi "Con là con của mẹ, con không đi đâu hết".

"Nếu tôi nói nhiều về việc đó, con sẽ cáu. Tôi biết cháu chưa sẵn sàng về với gia đình mới. Và đó là lý do duy nhất tôi vẫn trì hoãn việc thực hiện các thủ tục trao con. Đứa trẻ không phải là đồ vật để muốn là nhấc chỗ nọ, đặt chỗ kia. Chỉ cần các con thực sự vui vẻ, thoải mái, hoàn toàn chấp nhận về lại vị trí, tôi sẽ không nề hà gì", người mẹ 35 tuổi nói.

Chị Hương và bé Minh - cậu con trai chị nuôi 6 năm mới biết bé bị trao nhầm. Ảnh: MT.

Trước ý kiến muốn nhận nuôi cả hai cháu của gia đình anh Sơn, chị Hương thổ lộ, chị rất tôn trọng ý nguyện và thiện chí này của gia đình. Là một người mẹ, bản thân chị cũng rất muốn được tận tay chăm sóc cho cả hai bé. "Ý nguyện của người lớn là một chuyện, thực hiện thế nào lại phụ thuộc vào tâm lý, mong muốn của các con. Tôi tuy khó khăn về kinh tế nhưng trước nay luôn cố gắng chăm lo tốt nhất cho con và về sau này vẫn vậy", chị bày tỏ.

Trước mắt, bé Minh và Hải sẽ được cho học cùng trường khi các con vào lớp một. Chị Hương nói có thể xin nghỉ dạy tại Hà Nội để về quê đồng hành cùng các con, giúp cả hai cháu sớm thích nghi với cuộc sống mới.

"Có thể mỗi tuần hai cháu sẽ ở cùng một nhà và ở đâu thì đều có hai mẹ theo sát. Chúng tôi đều chỉ muốn làm mọi điều tốt nhất cho các con, để các con có thêm một gia đình chứ không mất mát gì hết", anh Sơn bổ sung.

Đầu tháng 4/2018, gia đình anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi), ở thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội) phát hiện mình bị bệnh viện trao nhầm con 6 năm trước với gia đình chị Vũ Thị Hương (35 tuổi) ở Phú Sơn, cách gần chục km. Tuy nhiên, sự việc kéo dài tới nay vẫn chưa đi đến thống nhất về phương án đền bù. Ngày 13/7, Sở Y tế Hà Nội ra hạn chót giải quyết vụ việc này trước ngày 20/7. Cả anh Sơn, chị Hương đều mong sớm có cuộc gặp gỡ giữa ba bên với đại diện y tế.

Vương Linh