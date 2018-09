Cậu bé Hà Giang ngủ ngoài đường khi bố mất, mẹ lấy chồng

Hình ảnh một em bé nằm co ro trên con đường đất ngủ giữa đêm tối đang lan truyền trên mạng xã hội.

...

Anh Gia, 30 tuổi, người đăng những hình ảnh và video về bé lên mạng cho biết, cậu bé sống tại thôn Trù Lủng Dưới (Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang). Không phải người trong thôn nhưng anh cho biết mình rõ tình trạng của cậu bé, khi thường xuyên đến đây đều gặp cảnh em ngủ bờ, ngủ bụi.

"Gần 22h đêm ngày 11/9, tôi đi qua thôn này thì thấy bé đang ngủ giữa đường. Lay mãi mà không dậy, tôi bế đưa bé về nhà ngủ", anh Gia chia sẻ.

Sau khi đăng tải, câu chuyện của anh Gia gây chú ý trên mạng xã hội. Chiều ngày 12/9 đã có một số nhà hảo tâm đến gặp chính quyền xã và mẹ của bé, sau đó nhận đưa em đến viện khám.

Cậu bé ngủ ngoài đường "có thể vì người bác hay say rượu, em không dám vào nhà ngủ", theo đại diện xã Khâu Vai. Ảnh: Doi hoi thay ten.

Chị Hạnh Nhân (một trong hai người đang nhận giúp bé) cho biết, cậu bé người Mông, tên thường gọi là Hồng, tên thật là Vừ Mí Tú, sinh tháng 3/2012, nhưng chỉ trông như 4 tuổi.

Chị Nhân cho biết khi vào bệnh viện huyện, bé Hồng trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, nhiễm giun sán, bụng trướng to. Bé đã được cho ăn uống, truyền dịch, uống thuốc sổ giun và tắm gội. "Xã này rất nghèo, hầu như gia đình nào cũng đói. Nhưng những bé có cha mẹ ít ra còn có người thương, chăm sóc, đỡ hơn là bé Hồng", chị Hạnh Nhân xót xa nói.

Hiện có một số nhà hảo tâm muốn nhận nuôi bé ăn học. Ảnh: Hồng Ngọc.

Bà Phạm Thị Thuỷ - Chủ tịch UBND xã Khâu Vai (Mèo Vạc, Hà Giang) cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và ngày 12/9, lãnh đạo xã đã làm việc với các bên liên quan. Cụ thể, bố Hồng đã mất, mẹ lấy chồng khác cùng thôn. Khi đi lấy chồng mẹ mang theo con lớn, còn bé Hồng được bác (anh trai bố) nhận nuôi do không có con trai. Người bác này nuôi được hai năm. Gần đây ông này ốm đau, uống rượu, vợ bỏ đi. Bé Hồng thường qua lại nhà các chú và bà ngoại cạnh đó ăn uống, còn đêm thì vẫn về nhà ngủ với bác.

"Việc bé ngủ ngoài đường có thể do bé chơi muộn ngủ quên hoặc do bé sợ bác say rượu nên nằm ở đường gần hiên nhà, chờ bác đi hoặc ngủ rồi mới vào", bà Thủy nói.

Bà cho biết mẹ bé nói hoàn cảnh khó khăn, đông con nên không thể chăm thêm bé. Thời gian tới chính quyền sẽ kết hợp với trường nội trú chăm sóc, cho bé ăn học. Bà Thủy cũng xác nhận bé Hồng đang được các nhà hảo tâm đưa đi viện chăm sóc. Có một số cá nhân đã trình báo uỷ ban nhận nuôi bé.

Phan Dương