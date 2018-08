Cầu Kênh Xáng 2 là tuyến giao thông chính của ấp Trung Đoàn và các ấp lân cận trong xã An Minh Bắc. Hàng ngày, nhiều bà con, trẻ nhỏ đều di chuyển qua cây cầu này. Tuy nhiên, do xây dựng từ năm 1993, đến nay cây cầu xuống cấp nghiêm trọng và không còn đảm bảo an toàn. Vì vậy, dự án xây mới cầu Kênh Xáng 2 nhận được sự hưởng ứng của bà con nơi đây.

Người dân xã An Minh Bắc trong lễ cắt băng khánh thành cầu Kênh Xáng 2.

Dự án cầu Kênh Xáng 2 mới do chính quyền địa phương, người dân phối hợp cùng doanh nghiệp khởi công xây dựng vào tháng 8/2014, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà con vùng khó khăn. Cầu có tổng kinh phí xây dựng 287 triệu đồng, trong đó công ty Bayer Việt Nam tài trợ 250 triệu, phần còn lại do người dân địa phương đóng góp.

Cầu Kênh Xáng 2 mới cải thiện giao thông cho 1.200 người dân xã An Minh Bắc.

Ông Trương Trọng Thể - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Minh Bắc cho biết, trước đây, việc vận chuyển nông sản rất khó khăn vì cây cầu nhỏ và ngày càng xuống cấp. Tuy nhiên, với cây cầu mới, bà con không còn lo sợ việc đi lại mỗi khi mùa mưa bão đến.

Ông Trương Trọng Thể - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Minh Bắc trong lễ đón nhận cầu Kênh Xáng 2.

Cùng thời điểm khởi công cầu Kênh Xáng 2, Bayer Việt Nam cũng tặng 900 tập vở và 450 bộ dụng cụ học tập cho 600 học sinh tại ba trường tiểu học của tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra, công ty còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc; trao quà cho 500 bà con có hoàn cảnh khó khăn; phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe vị thành niên cho học sinh trung học; hướng dẫn nông dân canh tác nông nghiệp an toàn và nuôi cá rô, cá lóc đồng hiệu quả...

An San