Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, tối 15/9, một người dân phường Đáp Cầu đang đi bán hàng thì gặp một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi đói lả, xin ăn. Cậu kể em bị bắt cóc và đưa sang Trung Quốc từ khi 6 tuổi và vừa được một người Việt hỗ trợ giải cứu, rồi đưa tới biên giới để em có thể theo đường bộ tìm về. Người dân đã nhanh chóng đưa cậu bé tới trụ sở công an.

Hình ảnh cậu thiếu niên nói rằng mình bị bắt cóc 10 năm trước và vừa tìm về quê nhà được một thành viên viễn đàn Otofun đưa lên Facebook.

Một cán bộ công an thành phố tỉnh Bắc Ninh cho biết, cậu bé nói tiếng Việt rõ, xưng tên là Mạnh. Em nói do bị đưa đi từ lúc 6 tuổi nên không còn nhớ chi tiết về gia đình, địa phương, chỉ biết mình quê Quảng Ninh, nhà gần một chùa lớn, có bố tên Hùng và mẹ tên Tuyền.

Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang hỗ trợ Công an thành phố xác minh rõ sự việc và tập trung tìm bố mẹ cho thiếu niên này. Em đang lưu trú tại trụ sở công an và có thể được chuyển tới Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh trong thời gian chờ kết quả điều tra.

Vương Linh