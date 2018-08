Ngay giữa thân cây chuối nứt ra.

Cây chuối đang được trồng trong vườn nhà ông Thân (thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An). Phần thân gần ngọn bỗng phình to khác thường và tại vị trí này sau đó nứt ra một buồng chuối hướng lên trời. Hiện buồng chuối chỉ ra có bốn nải.

Và cho ra một buồng chuối hướng lên trời.

Các cây chuối bên cạnh vẫn ra hoa và trổ buồng bình thường. Anh Đỗ Văn Tám, cháu ông Thân, cho biết bụi chuối được lấy giống từ các cây chuối trong làng. Quá trình phát triển, nảy cây con cũng rất bình thường, chỉ đến lúc ra buồng thì không ra trên đọt mà lại xuất hiện ở giữa thân.

Các cây chuối khác trong vườn vẫn ra hoa trổ buồng bình thường.

Đây cũng là việc lạ trong ngày đầu năm nên nhiều người kéo đến nhà ông Thân để xem và bình luận về cây chuối có một không hai này.

Bài và ảnh: Thiên Lý