Nỗi đau chôn giấu của những người vợ có chồng trốn 'yêu'

Ngay từ khi cưới đã không thể làm vợ thỏa mãn vì "chưa tới chợ đã hết tiền", anh Đăng, 32 tuổi (Tây Mỗ, Hà Nội) luôn day dứt và khổ tâm. Nhưng vì tự ái và sĩ diện, anh không dám trao đổi thẳng thắn với vợ, chỉ đau khổ và âm thầm quan tâm, chăm sóc nhiều hơn để bù đắp.

Ngày phát hiện vợ ngoại tình với một đồng nghiệp nam, anh như phát điên, đã dùng mọi lời lẽ nặng nề nhất để chửi rủa chị. Sau đó, anh chìm vào rượu bia, thuốc lá để quên đi nỗi đau và sự nhục nhã vì bị cắm sừng. Anh bỏ đi một tuần liền và rồi bừng tỉnh khi nghĩ tới cô con gái mới 4 tuổi.

"Một phần lỗi tại tôi nên vợ mới như vậy. Từ lúc yêu tôi đã biết cô ấy là người có nhu cầu rất cao nhưng tôi lại cố gạt đi, nghĩ rằng chỉ cần mình bù đắp bằng sự chăm chỉ làm ăn, vun vén là ổn", anh Đăng kể lại. Muốn giữ tổ ấm cho con, anh đã trở về, nói với vợ rằng cả hai từ nay sẽ sống vì con, anh đồng ý cho chị thỏa mãn sinh lý bên ngoài nhưng phải kín đáo để không ai biết.

"Nói ra như vậy nhưng lòng tôi chỉ mong vợ thấy mình vì gia đình như thế thì cũng chấm dứt đi", anh Đăng nói. Nhưng thực tế khác xa. Chị vợ kết thúc mối quan hệ với đồng nghiệp thì lại lén lút bên một người đàn ông khác.

"Tôi biết hết mọi việc nhưng cứ giả vờ như không, nghĩ rằng, thôi đời này sống vì con. Nhưng càng ngày, tôi càng ghê sợ vợ, thậm chí đi làm chẳng muốn về nhà vì không muốn nhìn thấy mặt cô ta, mệt mỏi khi phải đóng vai hòa thuận, yêu thương trước mặt con", anh nói. Cuối cùng, anh quyết định ly hôn để giải phóng cho vợ và cho chính mình.

Ảnh minh họa: Motivational tips.

Cũng vì không thể đáp ứng nhu cầu của vợ mà anh Thành (Sóc Sơn, Hà Nội) đã bật đèn xanh cho bà xã đi ra ngoài khi thấy chị hay đá thúng đụng nia, thậm chí có lần đòi ly dị. Ban đầu còn e dè, giấu giếm, về sau, vợ anh quen mui, thường xuyên qua lại với người đàn ông khác mà không hề áy náy với chồng.

Ở cơ quan là sếp có nhiều người nể sợ nhưng khi về nhà, anh Thành lại chịu để vợ mắng xơi, có khi trước mặt con cái. Hai con dần lớn, thấy bố nhu nhược, biết mẹ có nhân tình, nên ngày càng tỏ vẻ bất cần đời, coi thường phụ huynh.

Thạc sĩ Lã Linh Nga, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục (Hà Nội) cho biết, không ít nam giới vì yếu sinh lý mà trở nên mất hết tự tin, nhu nhược trong gia đình. Họ thấy mình có điểm yếu nên cố nhún, im lặng khi vợ phàn nàn hay thịnh nộ. Sự lảng tránh đó không giúp xoa dịu vấn đề mà càng khiến người vợ cảm thấy ức chế dẫn đến gây sự, làm bầu không khí gia đình thêm căng thẳng.

Theo nhà tâm lý, thực tế cho thấy, trong các gia đình mà người phụ nữ thể hiện quyền hành, lấn át và coi thường chồng thì hôn nhân khó bền và con cái họ dễ phát triển lệch lạc, khó xây dựng mối quan hệ thành công.

Chuyện phụ nữ nhắm mắt cho chồng ngoại tình hay đi "ăn bánh trả tiền" khá nhiều nhưng số đàn ông làm ngơ để vợ qua lại với người khác khá hiếm. Lý do một phần do phụ nữ Việt vốn quen được dạy phải chịu đựng, hy sinh vì gia đình. Phần khác, nam giới có cái tôi rất cao và sự ghen tuông của họ nhân lên nhiều lần khi bạn đời ngoại tình thể xác. Theo một nghiên cứu với 64.000 người đăng trên tạp chí Archives of Sexual Behaviour năm 2016, mức độ khó chấp nhận của đàn ông tăng gấp đôi nếu vợ "ngoài luồng" về thể xác so với ngoại tình về cảm xúc.

Chuyên gia nam học Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam khoa và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết, anh từng gặp một số trường hợp chồng bất lực hay vô sinh chấp nhận cho vợ quan hệ với đàn ông khác để kiếm con. Có những người vợ chỉ làm việc này một lần vì bất đắc dĩ, khi không đủ kinh tế để thực hiện hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, cũng có người không cưỡng được cám dỗ về dục vọng, trượt theo mối quan hệ ngoài luồng khiến gia đình tan vỡ.

Bị rối loạn nhiễm sắc thể giới tính nên ít ham muốn và khó có con, anh Hữu đang cùng vợ chữa vô sinh. Sau một thời gian tự dưng ngừng điều trị, anh quay lại viện nhưng không phải theo lịch hẹn kiểm tra mà để chữa bệnh hoa liễu. Anh Hữu kể, biết mình không thể mang tới hạnh phúc phòng the cho vợ, anh vờ như không biết khi chị qua lại với người đàn ông khác. Thế nhưng gần đây, anh không thể giả mù giả điếc nữa khi phát hiện bị lây bệnh tình dục từ vợ.

"Tôi vẫn cố muốn có một đứa con với vợ để bố mẹ an lòng nhưng cuộc sống thế này thì thực sự quá mức chịu đựng", anh Hữu tâm sự với bác sĩ.

Theo các chuyên gia, việc chấp nhận để vợ ngoại tình không bao giờ là một giải pháp tháo gỡ trục trặc chăn gối, mà thường sẽ đưa đến nỗi đau cho người trong cuộc cũng như kết thúc đau lòng cho hôn nhân.

Hiện nay, khoa học tiên tiến có nhiều biện pháp về cả tâm lý lẫn y khoa giúp hỗ trợ các trục trặc phòng the. Vì thế vợ chồng khi gặp tình huống này, tốt nhất nên trò chuyện để cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Hãy đi khám xác định rõ nguyên nhân, hợp tác với các chuyên gia để trị liệu. Việc không giải quyết tận gốc vấn đề, cố lảng tránh hay tìm người thứ ba chỉ làm vấn đề phức tạp và nhen lên các xung đột, ức chế khác.

Vương Linh