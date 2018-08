Sự thật lạ lùng về ngoại tình / Các kiểu ngoại tình

Cháu là sinh viên năm cuối. Hơn nửa năm trước, cháu phát hiện trong máy ba có số lạ và một người phụ nữ nhắn tin tình cảm cho ba. Cháu nghi ngờ và nói với mẹ, sau đó được ba giải thích là chú cùng cơ quan trêu chọc. Mẹ và cháu tin. Từ đó, điện thoại ba cháu được cài mật khẩu, nhưng cháu nhìn lén được mật khẩu.

Rồi cháu lại phát hiện những tin nhắn tình cảm trong máy ba. "Em yêu anh nhiều lắm. Hôn anh". Khi cháu chụp lại và in những tin nhắn đó ra, ba vẫn bảo của đồng nghiệp trêu. Cháu gọi đến số đó hai lần đều là giọng phụ nữ nghe. Lần thứ ba, chồng người đó nghe máy. Cháu bảo có chuyện muốn nói về vợ của chú và cháu xin số điện thoại của chú đó. Ngay ngày hôm sau người phụ nữ đó nhắn tin mắng cháu điên khùng, còn ba về nhà quát tháo, chửi bới nặng nề cháu. Ba bảo mẹ không biết dạy cháu.

Ngày nào cháu cũng khóc và thức trắng đêm. Cháu thương mẹ, thương em trai. Cháu từng yêu và bị phản bội nên càng mất lòng tin với đàn ông. Cháu không dám tâm sự cho ai vì sợ vạch áo cho người xem lưng và ảnh hưởng đến sự thăng tiến của ba. Mong chuyên gia tâm lý cho lời khuyên. (Bích)

Ảnh: theepochtimes.com

Trả lời:

Người ta có ba tầng tâm lý cơ bản là xúc cảm, tình cảm và ý chí. Xúc cảm thường bị chi phối bởi bản năng trực tiếp từ ngũ giác quan gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Năm giác quan đem đến cho ta cảm giác, từ cảm giác chuyển thành cảm xúc là sự rung động của quá trình cảm nhận về vật thể, hiện tượng. Tình cảm bị chi phối bởi tri giác, ý chí, tư tưởng và có khi do xúc cảm được nâng lên thành tình cảm. Ý chí là nhận thức lý tính mang bản chất xã hội như đúng, sai, trái, phải, giới hạn… Nếu ai đó quá xúc cảm về một hiện tượng nào đó thì bản năng sẽ trỗi dậy nên hành động có tính tự phát; ai đó tình cảm quá mà không kiểm soát được có thể rơi vào lụy tình, trầm cảm, hưng phấn quá mức... Còn ai đó ý chí quá có thể phá hỏng trật tự của người khác hoặc có cách sống máy móc ít chia sẻ với mọi người.

Theo những nguyên lý tâm lý trên thì bạn đã rơi vào trạng thái ý chí quá mức mà tiến tới những đấu tranh với cha mình thiếu khôn ngoan. Bạn chưa hiểu tâm lý đàn ông trong quan hệ tình cảm và trách nhiệm cuộc sống. Mẹ bạn rất tốt, đã hiểu “ba vốn tính trăng hoa từ trẻ nhưng chưa bao giờ mẹ bắt gặp quả tang”, nhưng bà không quá nặng nề về chồng trăng hoa, trong khi bạn là con lại đi thay bà kiểm soát cha mình tức là quá giới hạn làm con, nhất là khi bạn tìm cách gọi điện thoại cho người kia và gặp chồng họ, bạn còn định xin số điện thoại của chồng họ trong khi họ lại có liên hệ với cha mình. Đây là sự sai lầm trong đấu tranh bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cách của bạn chỉ đi đến phá vỡ hạnh phúc gia đình.

Sự ngoại tình có rất nhiều lý do, thường là do thiếu hụt cảm xúc ở người đàn ông mà vợ họ không đáp ứng được, còn ở đàn bà thì do thiếu tình cảm nơi chồng họ. Hai nguyên nhân này dẫn đến người nam ngoại tình và người nữ cũng ngoại tình, nhưng không giống nhau về tâm lý. Khi bạn đẩy cha mình vào đường cùng mà ông không thể giải thích cho bạn hiểu theo cách nghĩ “trẻ con” thì ông sẽ cáu để cho mọi chuyện được chấm dứt, nhưng bạn lại khơi ra và tiếp tục truy sát thì sự phản ứng tận cùng của giận dữ sẽ xuất hiện.

Bạn nên dừng lại cuộc truy sát này và tế nhị để cha điều chỉnh, giúp mẹ an vui, không thay bà truy cứu cha. Nếu mẹ bạn đã hiểu và yên với cuộc sống thì đó là lý tưởng, đừng lấy chuyện của cha để hỏi tội mẹ. Bạn cần giữ hạnh phúc cho gia đình và biết tâm lý đàn ông hơn là tin mù quáng.

Chúc bạn thành công.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM