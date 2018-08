Ông Châu Văn Thuận (41 tuổi) là cha đẻ của Phúc Thiên, nhiều lần uống rượu say về nhà lôi vợ con ra hành hạ. Hôm 1/6, ông Thuận nhậu xỉn vừa về đã lôi con trai ra sân đánh đập dã man. Công an xã đến làm việc, người cha lớn tiếng chửi mắng lực lượng chức năng và ngăn cản không cho đưa Phúc Thiên đi cấp cứu, buộc lực lượng công an phải khống chế bắt ông Thuận đưa về xã; đồng thời giải cứu cháu Phúc Thiên bị nhốt trong nhà.

Tại Trạm y tế, bước đầu bác sĩ xác định cháu Phúc Thiên bị gãy xương vai phải, trật khuỷu tay và nhiều phần cơ thể bị bầm tím sưng vù. Sau đó cháu được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị.

Cháu Phúc Thiên bị cha đánh gãy xương vai, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. Ảnh: Q.K.

Người mẹ là bà Tô Thị Hồng Vân không cầm được nước mắt, cho biết: “Phúc Thiên mới học lớp 7, mê chơi điện tử, thường làm những trò nghịch ngợm ảnh hưởng đến bà con lối xóm nên mỗi lần ông Thuận uống rượu say về nhà thường lôi cả tôi và con ra đánh”.

Một người hàng xóm kể: "Ông Thuận đánh con rất dã man, cầm cả cái bàn đánh lên người thằng nhỏ. Nhiều lần tôi qua can ngăn cũng bị vạ lây. Ông ta ngày càng nát rượu và không làm chủ được bản thân, có lần xích chân cháu vào cửa bằng sợi dây xích sắt dài 3 m". Người hàng xóm này nói rằng trên người cháu Phúc Thiện đầy vết thương cả cũ lẫn mới, có chỗ đang rỉ máu là do những trận đòn tàn bạo của cha gây ra.

Trưởng Công an xã Nhơn Sơn, ông Nguyễn Vinh cho biết, ông Thuận đã nhiều lần bị lập biên bản hành vi bạo hành gia đình, phạt cảnh cáo, viết cam đoan nhưng vẫn thường xuyên tái phạm. Vụ việc xảy ra hôm 1/6, người cha này bước đầu đã thừa nhận hành vi bạo hành của mình.

Công an xã đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ gửi lên Công an huyện Ninh Sơn đề nghị khởi tố vụ án. Cháu Phúc Thiện đang điều trị ở bệnh viện tỉnh, vẫn còn hết sức sợ hãi vì ám ảnh những trận đòn nhừ tử của cha.

