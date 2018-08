Từ khi cậu con trai Happy ra đời, hình ảnh đời thường bình dị mà ngọt ngào cùng những chia sẻ đáng yêu trên Facebook cá nhân của vợ chồng Ái Châu - Huỳnh Đông được người hâm mộ quan tâm hơn. Lần đầu làm mẹ, Ái Châu khiến cộng đồng mạng vừa thích thú, vừa đồng cảm với những trải nghiệm mới trong quá trình chăm sóc con.

Nữ diễn viên cho biết, nhờ có mẹ chồng giúp đỡ và bé Happy khá ngoan nên hai vợ chồng cũng không quá vất vả, lại có thêm nhiều thời gian chăm chút cho con ăn ngủ và chơi đùa cùng bé. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những điều thú vị thường nhật trong hành trình chăm con nhỏ. Mỗi ngày trôi qua, con trai lớn lên khỏe mạnh cũng là một bước trưởng thành của cô trong vai trò làm mẹ.

Bà mẹ một con tâm sự, con trai mang đến cho cô nhiều bài học thú vị mỗi ngày. Trong lúc các giác quan của bé chưa phát triển hoàn thiện, Ái Châu học cách kết nối với con qua làn da. Nữ diễn viên tin rằng trong giai đoạn này, những cái chạm và mát xa của cha mẹ dành cho con chính là chìa khóa để giao tiếp và dẫn truyền yêu thương tới bé.

Bà xã Huỳnh Đông thổ lộ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi con vui thích đá chân, cười đùa mỗi lúc được mẹ mát xa trong lúc dưỡng ẩm. Động lực của cô chính là nhìn thấy bé luôn vui vẻ, thoải mái, ăn ngon, ngủ ngoan và cứng cáp hơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, thông qua những động tác đầy yêu thương, cưng nựng và những khi chơi đùa cùng con trong quá trình chăm sóc da, Ái Châu hiểu rằng mình đang giúp con học giao tiếp bằng mắt nhiều hơn, tăng cường phát triển nhận thức, biểu hiện tích cực và tự tin… để rèn luyện các giác quan một cách toàn diện.

Ái Châu biết làn da bé được ví như múi cam, dễ bị khô vì mỏng hơn 30% mà lại dễ mất nước nhanh gấp 2 lần so với da người trưởng thành. Do đó, cô rất chú trọng dưỡng ẩm cho da bé bằng việc lựa chọn loại sữa tắm gội an toàn, nhẹ dịu giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho làn da, kết hợp cùng mát xa và sữa dưỡng ẩm sau khi tắm. Ngoài những lợi ích về mặt sức khỏe, sử dụng sữa dưỡng ẩm và mát xa sẽ giúp nuôi dưỡng làn da con mềm mịn, khỏe mạnh.

Theo nữ diễn viên Chân tình, phụ huynh nên lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da được chứng nhận an toàn, dịu nhẹ, hiệu quả từ những thương hiệu uy tín cho bé. Nếu chọn đúng, mẹ sẽ có trong tay trợ thủ đắc lực để tận hưởng trọn vẹn cùng con những năm tháng đầu đời.

Linh Hân