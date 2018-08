Dự án Humans of Ha Noi (tạm dịch: Con người Hà Nội) được thực hiện bởi 6 thanh niên đang học tập, làm việc ở Hà Nội và một thành viên du học tại Australia. Các bạn triển khai theo dự án nổi tiếng thế giới là Humans of New York.

Từ trước Tết 2013, nhóm bắt đầu đi khắp ngõ ngách Hà Nội thực hiện ý tưởng. Ban đầu, cả nhóm cùng đến một địa điểm, cùng đưa ra một nội dung câu hỏi để tìm kiếm nhân vật. Những câu hỏi theo kiểu: "Điều gì làm bạn hạnh phúc nhất hoặc ghét nhất", hoặc nghĩ rằng những nhân vật có vẻ ngoài độc đáo sẽ có câu chuyện hay. Song không phải nhân vật nào cũng áp dụng được cách này.

"Tiếp xúc nhiều, chúng tôi mới hiểu đằng sau mỗi con người là một câu chuyện. Câu chuyện hay không nằm ở nhân vật có vẻ ngoài độc đáo mà ở mức độ mở lòng của họ. Cho nên nói chuyện được với một người là một thử thách lớn", Trần Quang Tuấn (23 tuổi, trưởng nhóm) bày tỏ.

Một số thành viên trong nhóm Humans of Ha Noi.

Không lâu sau khi đăng tải trên Facebook, những bức ảnh của Humans of Ha Noi đã được gần 40.000 lượt người thích và chia sẻ. Nhóm đang tổ chức triển lãm hơn 300 bức ảnh. Chân dung một người Hà Nội gốc, một người bán đồng nát, anh xe ôm, một cô gái điếm, hay một khách du lịch... hiện lên chân thực qua những góc ảnh. Kèm theo đó là những câu chuyện về họ (bằng hai thứ tiếng Anh - Việt) làm nổi bật một Hà Nội rất đa chiều.

Nhóm mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc giản dị về cuộc sống, về từng người đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội hoặc chỉ ghé qua mảnh đất này.

Ảnh: Muôn vẻ người Hà Nội

Quá trình thực hiện ý tưởng đã mang đến cho nhóm rất nhiều niềm vui. Chàng trai Quang Tuấn chia sẻ: "Nhiều người rất khó tính, khó mở lòng và không phải ai cũng cho chúng tôi chụp ảnh. Khi có được một bức ảnh đẹp, câu chuyện hay, tôi cảm thấy rất sung sướng".

Kỷ niệm nhớ nhất của Tuấn là khi đến một khu dân cư nghèo ở Phúc Xá (Long Biên). Đó là dãy nhà cấp bốn lụp xụp, ẩm ướt của những người bốc vác, rửa bát thuê, bán hoa quả. Một phụ nữ tên Chinh, hơn 50 tuổi, quê Hưng Yên, sống tại đây và đã mưu sinh bằng nghề bán hoa quả hỏng nhiều năm. Tuấn hỏi: "Hạnh phúc nhất trong đời cô là gì?". Người phụ nữ luống tuổi chia sẻ, đó là có 3 đứa con thành đạt. Hai con lớn nhận được học bổng đang theo học ở nước ngoài, còn con út học một trường có tiếng ở Hà Nội.

Những bức ảnh của Humans of Hà Nội chụp về người đang sống, đang mưu sinh hay chỉ là khách vãng lai ở Hà Nội. Sau mỗi bức ảnh là cuộc sống muôn màu, muôn vẻ.

Long (23 tuổi, làm việc trong tổ chức bảo vệ trẻ em đường phố) là thành viên hoạt động tích cực của Humans of Ha Noi. Cậu thường chụp những bức ảnh về trẻ em đường phố, người lang thang, người lao động ngoại tỉnh, người có HIV, mại dâm và người đồng tính.

"Tính chất công việc giúp tôi biết nhiều góc khuất của Hà Nội hơn. Một đêm chạy xe qua cầu Chương Dương, tôi thấy một cô gái lẻ loi bên thành cầu. Linh tính mách bảo cô gái đó muốn tự tử, tôi dừng lại an ủi. Sau hơn nửa tiếng khóc lóc, cô gái mới kể câu chuyện của mình", Long cho hay. Sau khi được động viên, cô gái đã trở về nhà. Bức ảnh chụp cô gái đứng giữa màn đêm và chú thích lôi cuốn gây ấn tượng với người xem.

Long cũng cho biết, để có một bức ảnh không hề đơn giản. Chàng trai phải mất 6 tháng làm quen với một phụ nữ có HIV, trò chuyện 3 tháng mới xin chụp được một phụ nữ hành nghề mại dâm đang mang thai. Nhiều trường hợp cậu bị xua đuổi, chụp được ảnh thì không có câu chuyện hoặc có câu chuyện nhưng nhân vật không cho chụp ảnh, đành tiếc nuối bỏ. Theo Long, quan trọng nhất để có một bức ảnh kèm câu chuyện hay là phải biết lắng nghe người đối diện.

Trong ảnh là bà chủ hiệu may Đức Lợi ở phố Hàng Gai. Bà chia sẻ: "Cái nghề của tôi sướng lắm, làm may là làm đẹp cho đời, không sát sinh gì cả nên tôi rất vui".

Ngay từ đầu, nhóm đã lên ý tưởng chụp ảnh bằng máy phim để ảnh có màu sắc chân thực và có chiều sâu. Tiền mua phim, tráng và rửa ảnh đều do các thành viên tự bỏ tiền túi. Song khó khăn về tài chính không làm những người trẻ lùi bước, lúc nào bên người họ cũng mang theo máy ảnh để chụp những chân dung ấn tượng.

Quang Tuấn cho biết, nhóm đang lên kế hoạch mở rộng dự án ở các thành phố lớn như TP HCM, Đà Nẵng. Việc mở rộng hoạt động sẽ không quá khó khăn vì có rất nhiều bạn trẻ yêu thích ý tưởng này.

Phan Dương

Ảnh: Humans of Ha Noi