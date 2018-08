Loạt ảnh này nằm trong dự án The Face Of Tomorrow (Khuôn mặt của Tương lai), do nhà nhiếp ảnh người Nam Phi Mike Mike khởi xướng.

Từ trên xuống, trái sang, lần lượt là chân dung các cô gái đến từ: Uzbekistan, xứ Wales, Tây Phi, Việt Nam, Trung Quốc, Thái, người Mỹ gốc phi, Afganistan, Trung Phi, Mianma, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ấn Độ, Mexico, Lavia, Mông Cổ, Peru và Ba Lan. Ảnh: The Sun. Từ trên xuống, trái qua lần lượt là chân dung các cô gái đến từ: Hungary, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pueto Rico, Tây Ban Nha, Campuchia, Anh, Ethiopia, Phillipines, Thụy Điển, Iran, Ireland, Israel, Italy, Thụy Sĩ, Rumani, Nga, Samoan, Nam Phi, lãnh thổ Đài Loan. Ảnh: The Sun.

Theo The Sun, mỗi khuôn mặt như vậy được lấy "bình quân" từ hơn 100 khuôn mặt của các cô gái tại mỗi thành phố trên khắp thế giới.

Mike Mike đã dành nhiều năm để tập hợp các khuôn hình từ khắp nơi trên thế giới, sử dụng phần mềm công nghệ cao để lồng các bức ảnh với nhau, nhằm tạo ra khuôn mặt đặc trưng cho mỗi vùng địa lý.

T. An