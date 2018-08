Phản ứng bất ngờ của người đàn ông bị chàng gay xin số

Mathew Shurka, 27 tuổi, từ New York, cho biết người cha đã khiến anh cảm thấy như thể mình mắc bệnh, cần phải chữa - căn bệnh có tên "bị thu hút bởi người cùng giới". Từ năm anh 16 đến 21 tuổi, ông bố buộc anh tham dự một kiểu trị liệu vốn gây tranh cãi, và hiện đã bị cấm ở vài bang của nước Mỹ như California, New Jersey, Illinios, và Oregan. Các nhà trị liệu kiểu này tuyên bố chẳng có cái gì gọi là đồng tính luyến ái - mà đó chỉ là một dạng tâm lý do cú sốc thời thơ ấu mà thôi. Bằng cách làm lành "vết sẹo tâm lý" này, người ta sẽ trở lại bình thường.

Mathew đã mất 5 năm tuổi trẻ vô ích để chữa trị "bệnh gay". Ảnh: Metro.

Song song, bố cũng cấm anh nói chuyện với mẹ và hai người chị gái trong 3 năm liền, để anh có thể loại bỏ những đặc điểm nữ tính trong người, đồng thời ép anh dành hầu hết thời gian bên những cậu con trai để có thể "lây" được các đặc điểm nam tính.

"Việc bị cấm nói chuyện với phụ nữ cả ở nhà lẫn ở trường là cực kỳ khó khăn. Cụm từ 'không thoải mái' không thể diễn tả được điều đó. Mẹ tôi không đồng ý với cách trị liệu này, bà chỉ cảm thấy giống như thể đang mất con".

Mathew nhận ra mình bị thu hút bởi các cậu, chứ không phải các cô bạn, từ năm 12 tuổi. Năm 14 tuổi, cậu kết bạn với một bạn trai khác, và nhận ra tình cảm khác lạ của mình. Năm 16 cậu đã công khai mình là gay với bố, rằng cậu đang thích một chàng trai, và được ông tống đi trị liệu ngay lập tức. Tuy vậy, đến năm 21 tuổi - sau 5 năm thấm nhuần các tư tưởng rằng "gay là bệnh và sẽ chữa khỏi" - Mathew vẫn yêu một chàng trai.

Mathew ngày nhỏ và hai chị gái mình. Ảnh: Metro.

"Tôi đã làm theo mọi hướng dẫn mà họ nói, nhưng sự hấp dẫn với đàn ông không bao giờ giảm đi. Vì thế, tôi đã bỏ trị liệu và mất hai năm để phục hồi".

Giờ đây, Mathew đang là một nhà hoạt động kêu gọi loại bỏ cách trị liệu này, sau khi nhận ra nó chẳng thể thay đổi cảm giác về giới tính trong anh. Còn người cha cuối cùng cũng chịu chấp nhận con mình như vốn có.

Thuận An (theo Metro)