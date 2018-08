Những cách khiến chàng mãi say đắm bạn / Vì sao đàn ông im lặng khi tranh cãi với bạn đời

1. Vết sẹo do sinh mổ thật xấu xí

Chàng không quan tâm tới những biến đổi trên cơ thể bạn do quá trình mang thai. Đàn ông ít quan sát tới những vết rạn trên da hơn phụ nữ tưởng. Trên thực tế, họ thậm chí không nhận thấy vết rạn hay sẹo do mổ đẻ nếu bạn không đề cập tới. Bạn chớ nên chủ động nhắc tới chúng. Đàn ông bị kích thích bởi sự tự tin của bạn, do đó hãy cuốn hút chàng bằng những điều bạn thấy tự hào nhất.

Ảnh: thinkstock.

2. Quá căng thẳng để làm “chuyện ấy”

Giây phút bạn trút bỏ y phục, chàng chỉ tập trung duy nhất vào mình bạn (hay việc hai người sẽ cùng làm). Theo tiến sĩ Karen Sherman, tác giả của cuốn sách Phép màu hôn nhân (Mariage Magic! Find It, Keep It and Make It Last): “Nhìn chung, đàn ông chỉ có thể nghĩ về một điều tại một thời điểm, vậy khi bạn đã trút bỏ y phục, chàng sẽ không bận tâm vì chuyện trả tiền hóa đơn hay những cuộc điện thoại công việc”. Phụ nữ hay than phiền rằng chàng không quan tâm nhiều tới mình. Nếu vậy, trút bỏ y phục chính là cách nhanh nhất giúp bạn có được toàn bộ sự chú ý của chàng.

3. Làm cho xong việc

Thời gian cho chuyện ấy không kéo dài như bạn muốn không có nghĩa chàng đang làm qua loa cho xong việc. Theo chuyên gia tư vấn các vấn đề gia đình Darren Wilk, phương pháp thường được phổ biến để giúp cánh mày râu kéo dài thời gian chăn gối chính là nghĩ về một môn thể thao ưa thích, đây là một phương pháp cổ truyền và rất hiệu nghiệm. “Đàn ông thường lo rằng họ làm chuyện ấy quá nhanh. Do vậy, việc chàng nghĩ về một môn thể thao trong khi làm chuyện ấy hẳn chỉ bởi chàng muốn kéo dài thời gian hai người bên nhau.

4. Phải làm chuyện ấy ngay mới được

Đáng ngạc nhiên nhưng không phải lúc nào khỏa thân cũng làm rộn lên ham muốn trong chàng. Đôi khi đàn ông chỉ muốn vuốt ve làn da người họ yêu. Một số phụ nữ cho rằng cứ khi nào chồng muốn một cái ôm là họ muốn thêm nhiều điều khác, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. “Những âu yếm thể xác là cách con người thể hiện tình yêu, không phải lúc nào cũng tiến tới chuyện chăn gối”.

5. "Tắt đèn nào"

Đàn ông thích để ánh sáng hơn. Theo tiến sĩ Sherman, nam giới thích thưởng thức bằng thị giác. Không được chiêm ngưỡng cơ thể bạn làm giảm hứng thú nơi chàng và việc nhìn thấy toàn bộ cơ thể của nhau là một phần quan trọng trong chuyện ấy. Nếu ánh sáng làm bạn không tự tin hay thoải mái, tiến sĩ Sherman gợi ý rằng trong trường hợp đó bạn nên để ánh sáng tối hoặc thắp vài ngọn nến để thị giác được thỏa mãn và thêm hương vị cho cuộc vui.

6. "Nàng phải tập tành thêm mới đẹp"

Bạn không phải là người duy nhất lo lắng về thân hình của mình. Nghiên cứu cho thấy cũng như phụ nữ, đàn ông muốn mình trông thật hấp dẫn trong lúc yêu. Theo ý kiến của anh Lawrence ở Hoboken, Mỹ: “Cơ thể vợ tôi đã thay đổi rất nhiều sau 10 năm chung sống. Tôi nhận thấy điều đó, nhưng tôi lo lắng về cái bụng bia của tôi nhiều hơn. Thật ra mỗi lần yêu cô ấy tôi phải thót bụng lại”. Vậy hãy giúp chàng tự tin hơn bằng cách nói chàng hấp dẫn thế nào. Và hãy cùng nhau cố gắng để cả hai cùng có được tự tin về cơ thể mình.

7. “Mình không nên tắm chung”

Thật ra các chàng rất thích cùng tắm với người mình yêu, phòng tắm càng hẹp càng có nhiều ý tưởng sáng tạo.

8. “Ước gì mọi thứ như hồi mới bên nhau”

Thật ra, khi bạn trần trụi trước mắt chàng, chàng chỉ nghĩ về khoảnh khắc hiện tại, không phải những giây phút đầu tiên bên nhau. Điều đó không có nghĩa hôn nhân của bạn không cần một làn gió tươi mới. Nhưng đây chính là chìa khóa giúp các bạn âu yếm nhau như chính những khoảnh khắc ban đầu. Và bạn đừng quên thủ thỉ vào tai chàng rằng chàng thật quyến rũ và bạn rất muốn được vuốt ve cơ thể chàng.

9. “Ước gì nàng là ngôi sao màn bạc”

Ngay cả những ngôi sao nổi tiếng nhất cũng không thể đem lại cho chàng cảm giác hạnh phúc và an tâm như bạn, chưa kể tới việc chàng không thấy mình phù hợp với họ trong thực tế cuộc sống. Hơn nữa, những ngôi sao quyến rũ đó thật ra hoàn toàn chẳng giống với suy tưởng của chàng, đặc biệt là khi họ tẩy trang. Xét cho cùng, những đôi tìm tới nhau vì muốn được ở cùng nhau chứ không phải với người khác.

Đoàn Nga