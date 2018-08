Bị ghét cay đắng, chàng tiến sĩ Nhật vẫn miệt mài theo đuổi cô gái Sài Gòn

8 năm trước, cô tiểu thư Sài Gòn Nguyên Anh khi đó 19 tuổi, vừa sang Mỹ học ngành vi sinh vật tại bang California. Tranh thủ những giờ không phải lên lớp, Nguyên Anh làm thêm trong một tiệm ăn Việt. Một ngày, cô bạn của Nguyên Anh ghé thăm và dẫn theo một anh bạn cùng trường.

"Khi anh ấy vừa bước vào quán, mình đã tròn xoe mắt ngước nhìn. Dù cao đến 1m94 mà mặt mũi anh ấy hiền khô. Cặp kính mắt cũng rất ấn tượng", Nguyên Anh, hiện 27 tuổi, hồi tưởng.

Sau màn hỏi thăm, Nguyên Anh ngỏ ý sẽ mời chàng Joe Adams này một cốc chè cho đỡ đói nhưng anh lại nhất quyết chọn uống thử cà phê sữa đá. "Trong lúc tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê thì cô ấy tíu tít nói chuyện với bạn. Nguyên Anh không biết tôi đã nhìn cô ấy rất lâu. Đến giờ tôi vẫn nhớ dáng đứng hôm đó của cô ấy, khuôn miệng đang cười nhìn nghiêng rất cuốn hút. Đặc biệt lúc cô ấy quay đi, tim tôi rung lên trước bóng lưng của cô ấy", anh Joe, 28 tuổi nhớ lại.

Nguyên Anh cao 1m64 nhưng vẫn trông "tí hon" trước anh chàng cao 1m94 này. Ảnh: Khôi Lê.

Ấn tượng về cô gái Việt Nam dễ thương, tóc dài và bóng lưng ấy ở mãi trong tâm trí Joe suốt những năm tháng quay về New York học lên tiến sĩ toán. Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ đến tình huống vô tình gặp hoặc trở thành đôi với cô. Về phần Nguyên Anh, đôi lúc cô hay hỏi thăm về anh qua bạn. Dù thế, không ai nói với ai câu nào trong suốt 5 năm sau đó.

Đầu hè năm 2013, người bạn của Nguyên Anh mời cô đến dự lễ tốt nghiệp. Lúc biết Joe cũng đến chúc mừng, Nguyên Anh đã rất hồi hộp. Cô kể: "Khi mình đang nói chuyện với bạn thì anh Joe đi tới, mái tóc hơi dài bồng bềnh, áo thun sọc, quần sooc trông rất khỏe mạnh, trẻ trung. Anh ấy bước đến chào bạn rồi quay sang hỏi mình: 'You are coffee girl!'".

Ban đầu cô lúng túng chưa hiểu, chừng một phút sau thì ngạc nhiên khi biết anh vẫn nhớ cốc cà phê cô pha cho năm nào. Cũng nhờ cốc nước này mà Joe và Nguyên Anh bắt đầu cuộc nói chuyện tự nhiên như đã quen thân lâu lắm. Joe kể anh thích cái vị đó đến mức đã có lần mua phin về tự pha nhưng hương vị không đúng như cô làm. Nguyên Anh thật thà tiết lộ toàn bộ bí quyết của mình.

Hai người trẻ tuổi tiếp tục trò chuyện về học hành và sở thích. Càng ngày, Joe càng thấy bị thu hút trước cô gái Việt đáng yêu. Còn Nguyên Anh lại ấn tượng trước anh chàng tự mình theo đuổi ước mơ toán học từ nhỏ, sự thông minh, hài hước và kể cả những thú vui mạo hiểm của anh.

Chỉ vài ngày sau, Joe bày tỏ muốn tìm hiểu Nguyên Anh hơn. Khoảng hai tháng tiếp theo, anh ngỏ lời muốn được làm bạn trai của cô. Và đến tháng 8 năm đó, Joe mời Nguyên Anh đến New York chơi.

Đôi uyên ương chính thức yêu nhau vào tháng 8/2013. Ảnh: Khôi Lê.

Với Nguyên Anh, sang Mỹ nhiều năm nhưng đây là mùa hè tuyệt vời nhất của cô. Lần đầu đặt chân lên thành phố New York, cô được bạn trai đón và dẫn đi ăn, đi chơi nhiều nơi. Chỉ 6 ngày ngắn ngủi ở bên nhau mà tình cảm của họ đã có những bước tiến quan trọng.

Cô gái tính cách nhẹ nhàng chia sẻ, thời mới yêu cô còn hay mắc cỡ, nói rất ít. Một hôm Joe dẫn cô đi chèo thuyền kayak trên biển. Chèo được một hồi thì mệt, hai người kéo thuyền lại gần nhau, rồi để mặc nó dập dềnh theo sóng.

"Lúc đó, mình quay sang hỏi: 'How are you feeling?', với ý là anh ấy có mệt không. Joe nhìn vào mắt mình rất dịu dàng và trả lời 'I feel completely in love'. Mình đã vô cùng sửng sốt, vui mừng, lại mắc cỡ nên chỉ biết đỏ mặt thôi", cô gái kể về chuyện của ba năm trước như vừa mới diễn ra.

Vì việc học tập nên hai người buộc phải yêu xa. California và New York lệch nhau 3 giờ. Nhiều hôm để nói chuyện với bạn gái, Joe phải thức tới sáng. Anh còn hay đùa là "thấy mặt trời mọc lên sau cửa sổ rồi, nên đi ngủ thôi".

Thường thì cứ khoảng 2-3 tháng, họ lại gặp nhau một lần. Những lần đó đa phần họ đều đi khám phá các bang ở Mỹ, chạy xe máy từ đông qua tây, đi Canada, Tokyo. Vốn là cô tiểu thư được bố mẹ yêu, anh trai chiều nên tính Nguyên Anh khá nhõng nhẽo. Cô thích các việc nhẹ nhàng, luôn trốn nắng. Thế nhưng từ khi yêu Joe, cô bị anh kéo đi leo núi, vượt thác nhiều đến nỗi giờ đây biệt danh "coffee girl" đã gắn chặt với cô.

Còn Joe thì rất ham học hỏi, anh tự mày mò giải mã các tin nhắn tiếng Việt của người yêu, đến nay thì có thể giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt. Joe cũng rất thích ăn ngon nên ẩm thực Việt Nam cuốn hút anh.

Joe thích leo núi, vượt thác, đặc biệt là núi cao, nên cứ có thời gian là anh kéo Nguyên Anh đi chinh phục với mình. Ảnh: Khôi Lê.

Hầu như những đôi uyên ương yêu nhau lâu và sâu đậm đều có những ngôn ngữ tình yêu của riêng mình. Joe chia sẻ rằng, anh bị Nguyên Anh cuốn hút bởi cô thông minh, học nhanh cái mới và cũng rất chóng giỏi. Ví như môn leo núi, chỉ sau một buổi cô đã leo khá tốt. "Không chỉ thế, tôi cũng rất thích những lúc được nghe giọng cô ấy nói tiếng Việt tiếng kêu các con vật như gâu gâu, chiếp chiếp, meo meo. Cách cô ấy đi kiễng chân (tip toe) rất dễ thương. Nhờ những quan sát ngộ nghĩnh và thông minh nên mỗi câu chuyện qua cách nói của cô ấy đều trở thành hài hước", chàng tiến sĩ toán học bộc bạch.

Với Nguyên Anh, ban đầu cô bị cuốn hút bởi sự thông minh của Joe. Song càng yêu, cô càng thấy thương anh nhiều hơn. Bởi trong khi cô được gia đình bao bọc thì Joe tự lớn, tự học hành từ nhỏ. "Anh ấy đặc biệt chân thật, ghét giả tạo và không thích vật chất. Vì là con người trọng tình cảm, vui vẻ nên anh được nhiều bạn bè và thầy cô quý mến. Mình yêu anh ấy nhiều hơn vì những lẽ đó", cô giãi bày.

Bình thường anh Joe trợ giảng cùng các giáo sư, làm nghiên cứu và dạy kèm một hai học viên để có tiền sinh hoạt. Cuối tháng 5 vừa qua, Joe kết thúc 6 năm học tiến sĩ. Ngay sau đó, anh cùng gia đình, khá đông bạn bè và gia đình Nguyên Anh về Việt Nam để tổ chức hôn lễ. Chuyện tình họ bước sang một trang mới vào đầu tháng 7 vừa qua.

Hiện tại đôi uyên ương vẫn đang tận hưởng những ngày trăng mật tại Việt Nam. Cuối tháng này họ sẽ quay lại Mỹ. Nguyên Anh sẽ tiếp tục học lên ngành dược, còn anh Joe sẽ giảng dạy trong một trường đại học ở California, song song với công việc nghiên cứu.

Tương lai đang còn nhiều dự định và cả hai muốn cùng nhau được làm tất cả. "Vì hai đứa không biết buôn bán nên chắc cứ gắn mãi với việc học thôi", nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đôi trai tài, gái sắc.

Phan Dương