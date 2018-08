Hộp pha sẵn 180ml của Enfagrow A+ 360˚ Brain Plus, cung cấp DHA và dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển trí não của bé như i-ốt, sắt, axit folic… Cùng 3 ly Enfagrow A+ 360˚ Brain Plus khi ở nhà, một hộp Enfagrow A+ 360˚ Brain Plus hộp pha sẵn tiện lợi. Sản phẩm có vị vanilla, chocolate cho bé 1-3 tuổi hoặc từ 3 tuổi.