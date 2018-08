Một lần lỡ lời, chàng kỹ sư mất 3 năm chinh phục lại người yêu

Tốt nghiệp loại ưu ngành hóa học, thuộc top sinh viên xuất sắc trường Sheffield University, Noel Garvey nhận được nhiều lời mời làm việc tại các công ty dược ở Anh, Dubai. Thế nhưng vì không muốn gò bó trong công việc văn phòng hay nghiên cứu, chàng trai 23 tuổi khi đó quyết định trở lại Việt Nam vào năm 2012, nơi anh từng đến trước đây, để dạy học.

Những ngày đầu trở lại Hà Nội, Noel thường tự mình đi khám phá phố cổ, rồi buổi tối ngồi một mình nhấm nháp bia trên một con phố. Tại đây, Noel tình cờ quen Trà My, cô gái cá tính hơn mình một tuổi. Ngày đó, My đang làm tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội sau khi tốt nghiệp ngành quản lý khách sạn tại Singapore.

Mới chia tay người yêu nên My rất buồn bã. Sau giờ làm, cô nhận lời đưa Noel đi khám phá Hà Nội. Những lần đi chơi chung, những tin nhắn hỏi han khiến hai người dần nảy sinh tình cảm. Chàng trai Anh yêu quý My bởi sự hồn nhiên, nhiệt tình. Còn My cảm nhận được sự gần gũi, chân thành khi bên cạnh Noel. Trái tim tan vỡ của cô bắt đầu loạn nhịp trở lại. Cô nhận lời yêu anh vào ngày Giáng sinh, sau khoảng 3 tháng quen biết.

Ngày mới sang, Noel không có nhiều tiền, thu nhập từ dạy học ở trung tâm tiếng Anh hàng tháng chỉ đủ để anh thuê nhà và ăn uống. Quen My, hai người chỉ ghé quán vỉa hè. Thế nhưng chính sự giản dị đó lại khiến cô gái Hà Nội cảm thấy thoải mái. My được sống thật là chính mình, thay vì luôn phải tỏ ra điệu đà, chải chuốt khi ở bên người yêu giàu có trước đây.

My và Noel quen nhau tình cờ trên phố cổ Hà Nội.

Sau một thời gian ngắn dạy ở trung tâm, Noel được nhận vào trường quốc tế nổi tiếng ở Hà Nội. Tình yêu của họ trôi đi cho đến cuối năm 2014. Một cuộc cãi vã rất lớn nổ ra, khi lòng tự trọng bị tổn thương, họ quyết định chia tay. Noel nói sẽ trở về Anh, còn My chán nản tuyên bố: "Tôi sẽ rời Hà Nội trước anh". Cô xin ngay một công việc mới ở Sài Gòn và bay vào làm việc không lâu sau đó.

Không còn gì níu kéo, Noel nghĩ đã đến lúc mình phải rời Việt Nam đoàn tụ với gia đình. Anh xin nghỉ dạy và đã tìm một công việc khác với mức lương rất cao ở quê nhà, chỉ còn chờ ngày bay về nước.

Còn yêu Noel rất nhiều, nhưng bản tính bướng bỉnh khiến My không muốn nói lời xin lỗi hay xin anh quay lại. Cô đã thử lòng Noel bằng cách rủ một cậu bạn thân, điển trai, giả làm người yêu mình, đến quán mà Noel vẫn hay ngồi để trêu tức anh đúng vào hôm giao thừa.

"Hôm đó tôi ăn mặc, trang điểm rất đẹp. Hai đứa tình tứ bước vào quán. Đúng như tôi nghĩ, Noel có mặt ở đó cùng vài người bạn. Khoảnh khắc giao thừa, tôi bấu cậu bạn: 'Cậu hôn vào trán tớ nhanh lên, tình cảm vào nhé'. Cậu bạn làm đúng lời tôi. Noel đang định cầm ly đến cạnh tôi chúc mừng năm mới đã đứng như trời trồng khi thấy cảnh đó", My kể lại.

Nhìn thấy cô vui bên người khác, Noel mới nhận ra tình cảm dành cho cô vẫn còn quá lớn. Thấy My thông báo mất điện thoại trên Facebook trong lần ra Hà Nội, anh liền nhắn ngay: "Qua anh cho mượn này".

Khi My vừa gõ cửa nhà, anh đã ôm chầm lấy cô. Anh ôm cô rất lâu, như thể bao nỗi nhớ nhung đều chất chứa vào cái ôm ấy. Và rồi anh bật khóc.

- Tại sao em có thể yêu người khác nhanh như thế? Tại sao em có thể quên bao kỷ niệm đã có của chúng ta, vội vui cười bên người đàn ông khác?

- Đúng. Em đã có người yêu mới. Bởi vì anh có còn yêu em nữa đâu.

- Không, anh còn yêu em rất nhiều. Em có biết khi không còn em bên cạnh, anh thấy cô đơn thế nào không? Em có biết anh nhiều đêm rơi nước mắt vì nhớ em không?

Nghe thấy câu nói chứa chan tình cảm của anh, My hạnh phúc không nói nên lời. Nhìn giọt nước mắt còn lăn trên má anh, nhìn gương mặt sầu não của anh, My nói thật tất cả chỉ là màn kịch cô bày ra để thử anh thôi.

Đó là lần đầu tiên hai người ôm nhau lâu đến thế, và nụ hôn cũng chưa bao giờ ngọt ngào đến vậy. Họ quay trở lại sau hơn một tháng chia tay. Noel hủy mọi kế hoạch về Anh, còn My tuần nào cũng bay từ TP HCM ra Hà Nội. Vì anh, cô từ bỏ công việc lương cao, cơ hội thăng tiến để trở về thủ đô với người yêu.

My hạnh phúc trong ngày được Noel cầu hôn.

Hơn một năm trước, My thôi công việc quản lý ở một khách sạn 5 sao để trở thành người đồng sáng lập một dịch vụ tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội. Những ngày đầu vất vả tìm khách, chạy đôn đáo khắp nơi lo từng bông hoa, chiếc khăn trải bàn... khiến My như cạn kiệt sức lực. Noel không giúp được gì nhiều, nhưng anh chính là bờ vai khiến bạn gái tìm lại được năng lượng sau bộn bề công việc.

"Điều tôi yêu nhất ở My chính là cô ấy luôn làm việc hết mình, và có đam mê rất lớn với những việc mình làm. My không ngại thử thách, không ngại thay đổi. Tôi học được nhiều từ cô ấy", Noel chia sẻ.

4 năm yêu đủ để Noel nhận ra, My là người con gái anh cần có trong đời. Chưa từng tặng cô những món quà lãng mạn, vì thế trong lần cầu hôn vào tháng 7 vừa rồi, thầy giáo trẻ quyết tâm làm bạn gái rơi nước mắt. Anh bí mật dàn xếp với mẹ vợ một không gian cầu hôn với băng rôn, bóng bay, đông đủ bạn bè hai người và cả gia đình của My.

My hạnh phúc trong ngày cưới.

Đám cưới của họ tổ chức vào đầu tháng 9 vừa qua trong không gian tiệc cưới do chính My và các cộng sự của cô chăm chút. Thầy giáo người Anh cười rạng rỡ trong chiếc áo dài long phượng cách tân, dịu dàng nắm tay bạn đời. Đến hôm đó, My hóm hỉnh kể với bạn bè rằng, nếu không có màn thử lòng 2 năm trước, chồng cô giờ này có lẽ đang "ôm cô nào" ở xứ sở sương mù xa xôi.

Sau đám cưới, Noel và Trà My dự định sang Anh định cư khi sắp xếp ổn định công việc của cả hai.

Tuệ Minh