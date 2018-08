Cô gái gửi quà chia tay nhớ đời cho bạn trai 'bắt cá hai tay'

Chàng trai Sydney tên Erik, 32 tuổi kể rằng, anh tưởng "đó là một món quà sinh nhật đáng yêu" khi tặng bạn gái dịch vụ nâng ngực, cho tới khi hai người kết thúc. Anh thừa nhận chưa bao giờ nói chuyện một cách nghiêm túc với người yêu về phẫu thuật thẩm mỹ trước khi tặng. "Chúng tôi từng nói đùa về chuyện này nhưng có lẽ cô ấy đã nghĩ về món quà một cách tiêu cực", anh nói.

Eric và Lauren trong chương trình truyền hình thực tế Nối lại tình xưa. Ảnh: Nowtolove.

Muốn quay lại với bạn gái sau 6 năm chia xa, Eric đã đăng ký tham gia chương trình truyền hình thực tế Back With The Ex (Nối lại tình xưa). Trong chương trình, khi MC hỏi "Điều gì khiến anh muốn trả tiền để bạn gái nâng ngực?", Erik nói "Tôi chỉ tặng phiếu thôi, làm hay không là do cô ấy?". Tuy nhiên, anh đã bị vặn lại rằng: "Không, rõ ràng anh thích một bộ ngực to".

Nữ MC bày tỏ rằng cô sẽ "cảm thấy bị xúc phạm" nếu được chồng tặng phiếu như vậy. "Như thế chẳng khác nào anh ấy nói 'đồ thật của em không đẹp'. Thử tưởng tượng xem anh sẽ cảm thấy thế nào nếu được tặng quà sinh nhật là một phiếu phẫu thuật nâng cấp 'cậu nhỏ", cô nói.

Eric cho biết, trong thời gian yêu nhau, anh và bạn gái từng chia tay 6 lần trước khi chính thức kết thúc. "Bây giờ tôi đã thay đổi rất nhiều. Nếu gặp lại chính mình trước đây, tôi sẽ cho 'hắn' ăn một quả đấm", Eric nói với WHO.

Anh thừa nhận mình "thức tỉnh" sau một giấc mơ về người cũ gần đây. "Bạn chẳng nhận ra mình có gì cho tới khi để nó vuột khỏi tay", anh nói.

Về phía cô gái, Lauren đồng ý cho Eric thêm một cơ hội nhưng cũng cảnh báo: "Chúng tôi chắc chắn sẽ chẳng thành đôi lại nếu anh ấy vẫn như ngày nào".

Khi gặp lại Eric trong chương trình thực tế, cô nói "Đây là tấm thiệp sinh nhật anh tặng em", rồi kéo ra tờ phiếu chưa dùng và chỉ vào dòng chữ "Nâng ngực".

Cô nhấn mạnh thêm rằng mình đã trở thành một người độc lập hơn nhiều và "không còn là cô gái nhút nhát xưa, chỉ biết gật đầu theo mọi yêu cầu của anh".

Vương Linh