Sáng nay, tại khoa Ngoại Thần kinh, Duy đã trò chuyện với VnExpress.net về nỗi khổ của mình.

Duy cho biết, thời tiểu học, anh vẫn có hình thể như các bạn đồng trang lứa. "Cái sự cao bắt đầu xuất hiện khi em học lớp 7 và cũng từ đó, em gặp vô số khó khăn", bệnh nhân nói với giọng hóm hỉnh.

Người cao 1,65 mét vẫn đứng chưa tới vai của Duy. Ảnh: Thiên Chương.

Duy cho biết, anh không có nhu cầu ăn uống nhiều hơn, nhưng không hiểu sao chiều cao cứ nhích lên trông thấy. Từ 1,5 mét năm học lớp 7, chỉ 3 năm sau, đo thử, Duy đã thấy mình 1,8 mét. Rồi chiều cao tăng dần như không có điểm dừng.

"Lúc đầu em mặc cảm lắm. Nhất là những buổi đứng chào cờ, bởi em là người duy nhất cao hơn các bạn gần hai cái đầu. Chúng bạn trong lớp người cao nhất cũng chỉ đứng đến ngang vai em", Duy nói.

Kể từ đó, Duy được bạn bè đặt biệt danh Peter Crouch - tên của một cầu thủ người Anh cao 2,01 mét, nặng 75 kg.

Duy cho biết nhà anh ai cũng cao: Bố 1,7 mét, mẹ và chị gái đều 1,6 mét, anh trai 1,8 mét nhưng không ai bất thường như anh. Cũng do chiều cao này mà các vật dụng trong nhà đều phải được thiết kế cho phù hợp. "Từ cửa nhà, cửa phòng, cho đến tất tần tật các đồ dùng khác đều phải tương xứng với em. Hiện quần áo của em mặc hoặc là phải may riêng, hoặc phải mua cỡ to nhất của người nước ngoài", Duy nói.

Tốt nghiệp cấp 3, do thường xuyên bị đau đầu và mệt mỏi, Duy không học tiếp mà chỉ ở nhà. "Em cao nhưng không khỏe. Bạn bè chạy 100 mét không mệt, em chạy 50 mét đã mệt đuối", bệnh nhân cho hay.

Nhận thức rõ chuyện mình cao là không bình thường, nhưng khi được hỏi tại sao không đi khám để được điều trị, Duy cho biết anh sợ bị bác sĩ mang ra làm thí nghiệm. "Em ngại lắm và em không muốn nhiều người biết đến mình như một trường hợp bất thường. Lần này, gia đình thuyết phục lắm em mới chấp nhận", Duy nói.

Theo bác sĩ Trần Quang Khánh, Trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh nhân đã được thực hiện tất cả các xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Kết quả cho thấy, Duy mang một khối u não và chính khối u tuyến yên này đã khiến bệnh nhân có chiều cao bất thường và một số bệnh lý kèm theo khiến bệnh nhân có sức khỏe không tốt.

Cuối tuần qua, sau khi hội chẩn, bệnh nhân đã được chuyển đến khoa Ngoại thần kinh để chuẩn bị phẫu thuật cắt khối u. Bác sĩ Khánh cũng cho hay, nếu được phát hiện và phẫu thuật sớm, bệnh nhân đã không bị cao bất thường như hiện tại.

Nằm một mình tại bệnh viện chờ mổ, Duy cho biết, ước mơ duy nhất của đời anh là được "lùn". "Giờ phẫu thuật chắc cũng không thể thấp bằng những người khác nhưng hy vọng tôi sẽ không cao hơn nữa. Bên cạnh đó tôi cũng muốn sức khỏe mình tốt hơn để đi làm", Duy nói.

Người giữ kỉ lục Guinness Việt Nam về chiều cao hiện là ông Trần Quang Phố ở Bắc Giang với 2,28 mét, nặng 114 kg. Người này bị mắc chứng cường tuyến yên.

Trên thế giới, người cao nhất là anh Kosen, người Thổ Nhĩ Kỳ, cao 2,47, người cao á quân là Bao Xishun (Trung Quốc) với 2,37 mét.

Thiên Chương

* Tên của bệnh nhân đã được thay đổi