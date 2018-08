Nạn nhân khoảng 50 tuổi, mang quốc tịch Campuchia, đi xe máy trong hầm Thủ Thiêm hướng từ quận 1 qua quận 2 và bị xe cùng chiều quẹt phải, té đập mặt xuống đường. Sau khi cùng đội cứu hộ sơ cứu, Quang nhanh chóng lái xe đưa nạn nhân vào bệnh viện. Đèn ưu tiên bật sáng rú lên, chiếc xe tải 2,5 tấn gấp rút rẽ hướng Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Tài xế Phan Thanh Quang trên chiếc xe cứu hộ ở hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn. Ảnh nhân vật cung cấp.

Trong một vụ tai nạn khác, thay vì đánh xe thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn như thường lệ, Quang được nạn nhân yêu cầu đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Đến cổng Khoa cấp cứu, băng ca vừa khiêng ra khỏi xe thì bảo vệ bệnh viện ùa đến thăm hỏi tới tấp. Khi đó, Quang mới biết người vừa được mình cứu là bác sĩ của bệnh viện. Sau khi tình hình ổn định hơn, người bác sĩ gặp nạn đã khen thao tác sơ cứu của êkip cứu nạn rất đúng cách.

“Từng lái xe đưa nhiều người gặp nạn đi cấp cứu, nhưng đây là lần để lại nhiều ấn tượng với mình. Thông thường nạn nhân được bác sĩ cứu, lần này chúng tôi góp phần cứu bác sĩ, lại còn được khen nữa nên vui lắm”, Quang cười hiền.

Hầm Thủ Thiêm nối bờ Đông và Tây TP HCM, nằm sâu hàng chục mét dưới lòng sông Sài Gòn. Hai năm nay, kể từ khi hầm Thủ Thiêm được thông xe, Phan Thanh Quang cùng 7 tài xế khác trong Đội Cứu hộ hầm sông Sài Gòn, thuộc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, đã kịp thời có mặt, ứng cứu nhiều vụ tai nạn, nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu, giúp đường hầm không bị ách tắc.

Ca trực của Quang thường bắt đầu từ 5h sáng, kéo dài liên tục đến 14h chiều hoặc từ 22h khuya đến 5h sáng. Bắt đầu ca, Quang đưa công nhân đi kiểm tra thiết bị, lo các công tác trong hầm, lên nóc hầm kiểm tra 2 tháp thông gió. Trong ca trực, ngoài nhiệm vụ lái xe, Quang tất bật phối hợp lau đèn, rửa vòm hầm, thông cống...

Tan ca, chàng trai sinh năm 1990 lại miệt mài với sách vở, trường lớp. Quang đang theo học tại một trường cao đẳng nghề để nâng cao trình độ. Nói về cách vừa hoàn thành tốt công việc, vừa đảm đương việc học, Quang cười bảo “nhờ lãnh đạo phòng và các anh em ở đội cứu hộ tạo điều kiện tốt”. Hôm nào cấn lịch học, lịch thi cử, Quang đều được ưu tiên đổi ca trực.

Cái khó của tài xế cứu hộ là vừa phải chạy xe thật nhanh để kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, vừa phải giúp họ bớt đau, không bị sốc. Quang chia sẻ, trong ca trực, cần giữ liên lạc thông suốt, không được để bộ đàm hết pin. Để đảm bảo an toàn, Quang chưa bao giờ nghe, nói chuyện điện thoại trong lúc lái xe.

Mới đây, Quang là 1 trong 16 tài xế được Thành đoàn Thành phố tuyên dương “Tài xế trẻ giỏi, an toàn, thân thiện” năm 2013. Đây là lần đầu tiên TP HCM tuyên dương những gương mặt tài xế trẻ, giỏi, an toàn, thân thiện cũng như nhân rộng các cá nhân điển hình trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Nụ cười tươi, chàng trai 23 tuổi tếu táo bảo chưa từng nghĩ đến việc tiếp tục công việc lái xe “truyền thống 3 đời” của gia đình. Ông nội Quang là tài xế xe buýt, bố từng lái xe ở chiến trường Campuchia. Tốt nghiệp cấp 3, Quang xin vào làm bảo vệ tại đường hầm sông Sài Gòn rồi nhanh chóng bén duyên với nghề lái xe. “Không hiểu sao lúc học nghề lái xe mình tiếp thu nhanh hơn mọi người nhiều lắm”, chàng trai hồ hởi.

Hơn hai năm nay, từ lúc đảm nhận công việc lái xe, Quang hầu như không có ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết trọn vẹn. Những thời điểm đó, người dân đi chơi nhiều, đặc biệt là khi bắn pháo hoa thì công việc của Đội đảm bảo an toàn đường hầm Thủ Thiêm càng căng thẳng. Tuy nhiên, những vất vả của nghề không khiến Quang bận lòng. Niềm hạnh phúc lớn nhất của Quang chính là ngày ngày nhìn dòng xe lưu thông an toàn trong hầm vượt sông quy mô nhất Đông Nam Á, thực hiện giấc mơ kết nối đôi bờ sông Sài Gòn của người dân thành phố.

Lê Phương