Chàng trai tên là William Shlah, 21 tuổi có biệt danh là "Will mập", hiện là sinh viên ngành Chính trị Xã hội của trường đại học Southern Illinois.

Trước đây Will tham gia chương trình khám phá Việt Nam hợp tác với đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Chương trình kết thúc, Will nhận ra mình có duyên với Việt Nam nên cố gắng học để săn học bổng tiếp tục ở lại. Với nỗ lực của mình, Will đã dành được học bổng để tham gia chương trình SIT - World Learning Việt Nam hợp tác với Đại học Kinh Tế TP HCM

Sau 5 tháng sinh sống tại Việt Nam, nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Will bảo có rất nhiều người bán hoa nhưng không biết nếu người nước ngoài bán hoa thì thế nào. Với sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn gái người Việt Nam, Will quyết định thử mua hoa về bán ở công viên 30 tháng 4 gần Nhà thờ Đức Bà.

Will và cô bạn gái người Việt bán hoa ở công viên 30 tháng 4. Ảnh: Husky.

"Sự nghiệp kinh doanh" của Will bắt đầu vào ngày 7/3. Anh mua sỉ 100 bông hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ với giá khoảng 7.000 đồng một bông. Tự tay anh và bạn bè gói hoa rồi mang ra vỉa hè bán với giá khoảng 15.000 đồng một bông.

Ban đầu Will ngại nên gọi bạn gái bán chung, nhưng về sau anh quyết định đi một mình. "Lúc đầu mình ngại lắm, chỉ cười trừ và đứng một chỗ, ai cũng nhìn cười. Về sau thì thấy tự tin hơn vì các bạn trẻ Việt Nam thân thiện và ủng hộ nhiệt tình quá", chàng trai Tây kể.

Không những thế, Will còn nhận được sự giúp đỡ đặc biệt của một em bé bán kẹo kéo khá thông thạo địa bàn. Cậu bé ấy đã chỉ cho Will cách thuyết phục mọi người, khi bán hoa thì không nên đứng cười trừ mà ngồi xuống và cho người mua xem hoa.

Diện quần jeans, áo phông, Will vui vẻ ôm những bó hoa hồng đi vòng quanh công viên và mời chào bằng những câu tiếng Việt khá sõi: “Anh chị mua hoa đi, ngày đặc biệt. Anh mua hoa cho bạn gái nhé!".

Chàng trai Canada vui vẻ mời chào khách mua hoa. Ảnh: Husky.

Nhiều bạn trẻ Sài Gòn thấy lạ bắt chuyện và xin chụp hình với anh. Will tâm sự, với anh đây còn là cơ hội rất tốt để làm quen thêm nhiều bạn và luyện tập tiếng Việt.

"Mục đích bán hoa chỉ là để cho vui, đồng thời cũng học thêm một ít về con người Việt Nam, bởi vì mình yêu Việt Nam lắm. Mình thích nhất là khi có bạn gái khen mình đẹp trai và xin số điện thoại", chàng trai cười tếu táo.

"Chúc ngày 8 tháng 3 vui vẻ nhé!”, Will vẫy tay nói lời chúc mừng đến các chị em đang chơi ở công viên.

Linh Song