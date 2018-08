Bốn cô con gái lập trang mạng tìm bạn trai cho mẹ

Theo tờ Shanghaiist, vụ việc diễn ra tại một trung tâm thương mại ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang cách đây vài ngày. Đôi bạn trẻ đang đi cùng nhau bất ngờ tranh cãi khá to. Bạn trai sau khi đôi co không được bèn xuống nước dỗ dành, kéo tay bạn gái nhưng cô này vẫn không nguôi giận, còn hét to: "Cút đi".

Chàng trai lăn lộn trên sàn nhà sau khi cãi nhau với bạn gái. Ảnh: Weibo.

Khi nghe bạn gái quát lên, chàng trai bất ngờ lăn lộn trên sàn nhà trong sự tò mò của nhiều người xung quanh. Trong tiếng Trung, từ "滚" có nghĩa là "cút đi", đồng thời cũng có nghĩa là "lăn lộn". Không biết anh chàng hiểu nhầm ý hay cố tình "ăn vạ" để mong bạn gái nguôi giận.

Hành động này tạo nên hai ý kiến trái chiều. Một số cho rằng chàng trai rất yêu bạn gái, không ngại xấu hổ, sĩ diện để xin lỗi người yêu, trong khi một số lại cho chàng trai hành động như thế là mất mặt, không ra dáng nam nhi.

Chàng trai ăn vạ bạn gái giữa trung tâm thương mại

Mộc Miên (theo shanghaiist)