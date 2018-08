Trong khảo sát, 88 cặp vợ chồng (trong đó một cặp đã kết hôn 36 năm) được hỏi về tình trạng mối quan hệ của họ. Câu trả lời là gần 70 cặp mô tả chán ngán ở các mức độ khác nhau. Một nhóm tình nguyện viên khác được nhà nghiên cứu đưa cho một danh sách các từ mô tả về mối quan hệ, và phải chọn mình thuộc nhóm nào trong số đó. Kết quả là, từ "tẻ ngắt" được chọn nhiều nhất, do thiếu những lời bông đùa, thiếu trò chuyện và kém lãng mạn. Khá nhiều người cũng chọn mối quan hệ vợ chồng của họ là "đều đều như việc nhà". Nghiên cứu cũng tiết lộ hôn nhân khiến các cặp đôi chán nhau nhiều hơn so với giai đoạn hẹn hò - và nguyên nhân không chỉ do thời gian bên nhau nhiều hơn. Trên tạp chí Personal Relationships, nhà nghiên cứu Beverley Fehr, từ Đại học Winnipeg (Canada) nhận xét: "Người đang hẹn hò ít chán nhau hơn bởi họ có thể dễ dàng thoát ra được mối quan hệ một khi cảm thấy sự tẻ nhạt bắt đầu xuất hiện". Nhưng người có gia đình thì không dễ dàng như thế. "Nếu tiếp cận mọi người trên đường phố và hỏi 'Điều gì là trở ngại lớn nhất cho tình yêu lâu dài của bạn?', chúng tôi phỏng đoán rằng câu trả lời phổ biến nhất sẽ là 'xung đột', 'phản bội', 'ích kỷ' và những thứ như vậy. Chúng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu có ai đó trả lời "buồn tẻ', mặc dù đó có thể là câu trả lời chính xác hoặc ít nhất là một câu trả lời chính xác", giáo sư Fehr nói. T. An