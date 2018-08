Chuyện là thỉnh thoảng đi chơi với nhau là bạn gái cháu kêu đau bụng dù cháu chỉ mới cầm tay hay ôm bạn ấy chứ chưa làm gì quá đáng cả. Một lúc sau cháu không chạm vào bạn ấy nữa thì bụng mới hết đau. Rất nhiều lần như vậy khiến cháu và bạn gái lo lắng. Không biết bạn gái cháu có bị bệnh gì không ạ?

Trả lời:

Tình yêu đầu đời có những điều rất đặc biệt, ví như chỉ cần 4 mắt nhìn thấy nhau thì tim đột nhiên nhói đau, trong lòng trào dâng lên niềm hạnh phúc. Với hai bạn, có lẽ đều là những tình yêu đầu của nhau. Hơn nữa các bạn mới yêu nhau được vài tháng, mọi cảm giác gần gũi đều khiến cả hai bị kích thích. Cho nên việc bạn gái bị đau bụng không phải là hiện tượng bệnh lý mà là một triệu chứng cơ năng hoặc tâm lý bình thường.

Khi được bạn ôm hay hôn, cơ thể của bạn gái bạn bị kích thích tình dục, làm co thắt và gây ra đau bụng. Cũng có thể do bạn gái bạn quá căng thẳng nên có hiện tượng này vì khi xúc động cũng dễ dẫn đến co cơ và gây đau. Mỗi lần như vậy gây ra một phản xạ có điều kiện nên cứ ôm là đau.

Như bạn đã nói hiện tượng này sẽ hết ngay sau đó và do vậy hai bạn không cần quá lo lắng về việc này. Do đó, bạn gái cậu nên cố gắng giải tỏa, thả lòng cơ thể. Khi sự gần gũi, tiếp xúc giữa hai bạn nhiều hơn, thường xuyên và bạn gái cậu kiểm soát được cảm xúc của mình thì sẽ không còn bị đau nữa.

Lương y Vũ Quốc Trung