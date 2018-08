Mỗi tối, nơi đây thu hút các em bé và cha mẹ bởi ánh sáng rực rỡ của của hệ thống đèn chiếu. Chiếc răng không chỉ thu hút người dân bởi kích thước khác thường mà còn vì nó bị vàng ố với nhiều mảng bám trên thân răng. Với hình ảnh trực quan này, trẻ em có thể thấy hậu quả của việc không đánh răng. Các em sẽ thấy răng của mình sẽ biến đổi nhanh thế nào nếu không đánh trước khi đi ngủ.

Chiếc răng khổng lồ ở công viên 23/9, TP HCM đã góp phần tạo ra sự hứng thú cho các bé trong khóa học về chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Không ít bà mẹ than phiền con mình không chịu đánh răng hoặc rất khó khăn. Có nhiều lý do khác nhau khiến trẻ ghét hoạt động này, thường là do không muốn bị cắt ngang các trò thú vị khác như chơi game, xem TV… Ngoài ra, do người lớn bận việc quên nhắc nhở con mình đánh răng, lâu ngày sẽ khiến trẻ không có thói quen vệ sinh tự giác. Trẻ sẽ chống đối mỗi khi bị bắt đánh răng, đặc biệt là trước khi đi ngủ nên phụ huynh thường phải dùng những biện pháp “mạnh”, ép buộc trẻ tuân thủ mệnh lệnh của mình.

Đến nơi trưng bày này, ngoài việc hướng dẫn thông qua hình ảnh trực quan để thực hành tốt nhất, phụ huynh còn được hướng dẫn cách truyền tải phù hợp với tâm lý trẻ nhỏ để khuyến khích các em đánh răng, đặc biệt trước khi đi ngủ một cách tự nguyện và vui vẻ.

Ngoài chiếc răng khổng lồ, những trò chơi tại công viên 23/9 giúp bé hiểu được tầm quan trọng của việc đánh răng vào buổi sáng và tối.

(Nguồn: IMS)