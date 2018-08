Năm hết Tết đến được coi là dịp để mọi người quây quần sum họp sau một năm vất vả mưu sinh. Thế nhưng, những ngày này, không ít gia đình lại khó đông đủ vì mỗi thành viên đều mải mê những cuộc vui riêng.

Chị Hoa (Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) kể, do thời tiết quá lạnh nên cách đây 3 tuần chị đã gửi cô con gái 4 tuổi về quê với ông bà nội. Vì thế, dịp cuối năm này, khi anh hôm nào cũng có lịch ăn nhậu thì chị cũng phải tìm địa chỉ trú chân mỗi tối vì sợ cảm giác ở nhà một mình. Hôm thì chị ghé qua chỗ cô em gái chưa chồng ăn cơm, hôm khác lại hẹn nhóm bạn cấp 3 đi tụ tập. Có bữa chị thì ngồi lỳ ở quán làm tóc, hay một mình trong rạp chiếu phim, hoặc tạt vào quán nào ăn tạm bát bún rồi về nhà ngồi ôm máy tính.

“Vợ chồng mình năm nào cũng về quê ăn Tết nên ở đây mình chẳng sắm sửa gì. Nhà đi thuê có vài mét vuông, cũng không hứng thú dọn dẹp. Ông xã mình làm kinh doanh nhỏ, dịp này tối nào cũng đi nhậu nhẹt, nào là tổng kết công ty bạn, liên hoan công ty mình, rồi họp mặt nhóm bạn cấp 3, tất niên nhóm cùng đại học, gặp gỡ khách hàng… Mình chán đến nỗi chẳng thèm hỏi tối nay anh đi đâu nữa”, chị Hoa thổ lộ.

Những ngày cuối năm, cả buổi trưa lẫn buổi tối, các quán hàng luôn đông nghẹt khách. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Chị cho biết, ông xã chị hôm nào cũng về nhà sau 11 giờ, có khi tận 2-3 giờ sáng, người nồng nặc mùi rượu. Hai vợ chồng có khi vài ngày chẳng nhìn thấy mặt nhau vì chồng về khi đã xỉn, sáng vợ đi làm chồng vẫn vùi trong chăn.

“Bọn mình cưới nhau được 5 năm thì có tới 3 năm cứ cận Tết là xảy ra tình trạng này. Ngày trước còn giận, còn khóc, giờ quen rồi, mặc kệ, vì biết rồi ra giêng anh ấy sẽ trở lại bình thường thôi. Nhưng dẫu sao, mình vẫn chẳng thích Tết, chỉ mong những ngày này qua nhanh để gia đình mình lại trở về nếp xưa, tối tối được quây quần bên nhau”, chị nói.

Cũng vì lịch ăn nhậu kín mít của chồng cả tuần nay mà cặp Mạnh - Xuyên đang chiến tranh lạnh.

“Em thì bụng chửa vượt mặt rồi mà hôm nào cũng thui thủi một mình. Cứ đến chiều nhận được tin nhắn báo không ăn cơm nhà của anh ấy là em ức phát điên lên. Chồng thì lúc nào cũng giải thích là anh đi vì công việc, nhưng công việc gì mà đến tận đêm khuya, công việc gì lại quan trọng hơn vợ con? Em chán cảnh này lắm rồi”, cô vợ 25 tuổi ấm ức.

Xuyên cho biết, cả tuần nay hai vợ chồng cô hết chiến tranh nóng lại chuyển sang chiến tranh lạnh. Vừa tối hôm qua, Mạnh về khuya, người toàn mùi rượu, bị vợ xả một tràng, anh bực tức phóng xe ra ngoài, không may bị ngã, xây xước từ đầu tới chân.

Mạnh phân trần: "Mình nhận vị trí mới ở công ty chưa tròn nửa năm, cũng muốn nhân những ngày này tạo quan hệ để sang năm thuận lợi cho công việc. Hơn nữa, dịp này cũng có vài mối làm ăn, mình muốn tận dụng kiếm thêm, để khi vợ sinh đỡ lo lắng kinh tế nhiều. Ấy vậy mà cô ấy không hiểu cho, suốt ngày ca thán, nghi ngờ".

Có ba cậu con trai, những ngày cuối năm này, vợ chồng bác Phú (Phúc Thọ, Hà Nội) lúc nào cũng nơm nớp lo lắng khi thấy các con tối nào cũng có điện thoại rủ đi uống rượu.

3 anh con trai nhà bác, người lớn nhất đã hơn 30, có vợ con rồi, cậu út cũng 24, đều có tính phóng khoáng, nhiều mối quan hệ. Cuối năm, họ rất ít ăn cơm nhà, người đi tiếp khách ở cơ quan, người liên hoan bạn bè, ăn uống với hội đồng canh... nên ở nhà chỉ có hai ông bà già ngồi bên mâm.

"Con dâu và cháu thì vẫn ở bên ngoại, vì gần chỗ làm của chị ấy, ba ông con trai thì đi tối ngày, có khi vừa cất xe vào trong, nghe điện thoại lại lôi ra đi ngay. Các anh ấy giờ lớn hết cả rồi, mình không thể cấm cản gì được, nhưng trong lòng thì lo ngay ngáy, nay nghe tin có vụ tai nạn giao thông do say rượu, mai thấy cảnh người chết do ngã xe, sợ lắm. Đêm nào tôi cũng phải ngồi đợi đến khi chúng nó về hết mới dám đi nằm", bác Phú cho biết.

Theo lời bác kể, những ngày vừa qua, riêng trong xã bác đã có hàng chục người phải đi viện sau các bữa nhậu tất niên. Khi thì mấy anh choai choai rượu vào lời ra gây sự đánh nhau, lúc là người uống say về đâm sầm vào cột điện, có ông say mướt về nằm ở cổng, ngấm lạnh còn "đi" luôn...

"Ở nhà cứ hai thân già ngày ngày lo dọn dẹp rồi chuẩn bị mua lá, mua giang gói bánh. Nhắc thì chúng nó bảo bố mẹ cứ để đấy, một hôm là xong. Nào mình có mong con làm giúp việc gì đâu, chỉ cần mấy anh em nó hạn chế rượu chè, họp mặt, ở nhà cho an toàn thôi", bác tâm sự.

Vương Linh