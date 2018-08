Ly kể từ hồi sinh viên cô đã được rất nhiều chàng theo đuổi. Da trắng, khuôn mặt vốn tươi tắn của cô lúc đi làm lại càng được chăm chút. Bởi vậy cô cho mình cái quyền kén chọn, và hơn hết là quan điểm ban phát tình yêu rất vô tư. “Người ta thích mình, muốn quan tâm thì không có lý gì mình lại từ chối, nhất là khi họ có đầy đủ điều kiện để đáp ứng những gì mình muốn”, cô nói.

“Người ta” của Ly hiện có khoảng 7 hay 8 chàng, anh nào cũng giàu có và hào phóng. Mỗi tối cô hết được anh này mời đi ăn rồi lại tới anh kia. Váy áo thì không phải lo sắm vì chỉ cần gợi ý một chút là các anh hiểu ngay.

“Nói thật, mình chẳng hại gì người ta, chỉ là thi thoảng tiêu tốn một ít tiền vì mình nhưng lại được cái thỏa mãn về tình cảm. Ngoan chắc gì đã gặp người tốt, mà tỏ ra ngoan thì mai kia chết rồi cũng chẳng ai ghi lên bia mộ đây là gái ngoan”, Ly nói rất thẳng thắn.

Ảnh có tính minh họa: Askmen.

Không những vô tư dùng hàng hiệu của các anh hào phóng tặng, Ngọc Anh (23 tuổi, năm 4 Đại học Ngoại Thương) còn luôn tự hào mình là người có trách nhiệm với những ưu ái đang nhận được. Tuy không công khai với bạn bè hay gia đình về mối quan hệ với anh này hay anh kia, cô lại chấp thuận xuất hiện trước mặt bạn bè của một anh chàng nào đó với tư cách “bạn gái”.

“Được mình nhận lời đồng ý đi cùng chả sướng quá, như thế mình lại được cái tiếng là rất rõ ràng về tình cảm, ngoan, gọi dạ bảo vâng và đương nhiên sẽ được chiều chuộng hơn”, Ngọc Anh tâm sự.

Vóc dáng chuẩn, gương mặt xinh xắn, trẻ trung nên Ngọc Anh hiểu được lợi thế của mình. Cô rất tự tin rằng những hờn dỗi của mình có trọng lượng và luôn làm các "vệ tinh" cuống lên. Cũng không ít lần các "vệ tinh" suýt va phải nhau.

“Có lần mình ốm nằm ở phòng trọ, có mấy anh đòi đến nhà thăm. Mình nói không cần phải đến đâu nhưng họ cứ nhất định đến. Một anh đứng trước cửa đợi, rồi một anh khác lại nói đang phi xe đến. Lúc ấy, phải giả vờ khóc lóc, nói rằng em không muốn gặp anh lúc em yếu đuối, thế là các anh mủi lòng về hết”.

Biết lợi thế đẹp của mình, nhiều cô gái đã tận dụng triệt để, không bỏ qua cả những anh đã có vợ.

Nhiên (24 tuổi, Hàm Nghi, Hà Nội) hiện sống trong một căn hộ chung cư thuộc khu đô thị Mỹ Đình II. Căn nhà được một anh “người yêu” chi trả mọi khoản, với điều kiện không ràng buộc, không được xen vào đời sống riêng của nhau quá đáng. Khi muốn đi lấy chồng thì mọi việc giữa hai người sẽ chấm dứt.

“Nói nguy hiểm thì cũng có, thi thoảng cũng sợ vợ anh ấy phát hiện, nhưng anh ấy đảm bảo mọi thứ khiến mình cảm thấy an toàn và yên tâm. Hay nhất là không ràng buộc về tình cảm, người ấy cần thì mình đáp ứng, không thì mỗi người có cuộc sống riêng”. Cô cũng cho biết thêm, muốn giữ được những người đàn ông có vợ thì trên hết là phải biết trau dồi kiến thức giường chiếu, phải luôn tươi tắn…

"Người ta không cố công, bỏ tiền bạc, thời gian và tình cảm cho mình lâu để đổi lấy sự vụng về và u sầu”, Nhiên bộc bạch kinh nghiệm.

Tuy vậy, trò bắt cá nhiều tay không phải lúc nào cũng "đầu xuôi đuôi lọt". Chuyện mới đây của Nga (25 tuổi, Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) là một ví dụ. Trước khi gặp người yêu, Nga cũng từng có thời gian sinh viên huy hoàng với rất nhiều chàng theo đuổi, tình nguyện chu cấp những món quà xa xỉ. Có người suốt ngày đưa đón cô đi bất cứ đâu cô thích.

Nghe tin Nga lấy chồng, một trong các anh chàng cảm thấy bị lừa đã chọn đúng ngày chụp ảnh cưới của cô để gặp chú rể. “Không hiểu bằng cách nào người ấy biết được địa điểm và xuất hiện ngay trước mặt khi mình mới được 3 kiểu ảnh. Chồng sắp cưới tỏ ra điềm tĩnh, không chấp nhặt. Nhưng đám cưới thì đang trì hoãn và mình cảm thấy vô cùng có lỗi. Chỉ mong anh ấy hiểu rằng giờ mình chỉ yêu mình anh”, Nga chia sẻ, đôi mắt đỏ hoe.

Chuyên gia tâm lý Trần Thị Hằng, Trung tâm tư vấn tâm lý Hà Nội cho biết đã có nhiều cô gái gọi điện đến tổng đài để nhờ chỉ lối thoát cho những chuyện tình hào nhoáng này. Phần nhiều là hiện tại họ bị chính người đàn ông kia ràng buộc cả về thể xác, tinh thần và vật chất.

Bà chia sẻ: Một bạn gái năm nay đã 31 tuổi, quê ở Thái Nguyên, mới đây gọi điện đến tổng đài chia sẻ cũng rơi vào trường hợp tương tự: xinh đẹp, nhiều trò nhưng giờ đến tuổi lấy chồng rồi, mong muốn có một đứa con thì người đàn ông kia không đồng ý cưới cô. Nhờ người ấy, cô mới có cuộc sống đầy đủ, công việc nhàn, thu nhập cao nhưng không có một gia đình. Và bây giờ khi muốn thoát ra, trở lại với cuộc sống của cô ấy thì lại bị chính lưới tình giăng ra trước đây cuốn lại.

Chuyên gia cũng cho biết những trường hợp như thế này, nếu muốn có một gia đình thực sự, các cô gái nên dứt khoát mọi chuyện với người cũ.

Về vấn đề này, ông Trần Đình Tuấn, chuyên gia tâm lý Trung tâm An Bình, nói thêm: "Nói các cô gái thì cũng phải nói đến những người đàn ông, dù các cô có giỏi đến cỡ nào thì những người đàn ông cũng cần có bản lĩnh riêng, và biết điều gì là quan trọng nhất. Những cô gái trên hiện phải trả giá bằng sự ăn năn, bằng chính những ham muốn bản năng nhất là được làm vợ, làm mẹ một cách đàng hoàng. Rất may họ chưa phải trả giá bằng những can axit, những vụ đánh ghen đường chợ… Rất mong các cô sớm nhận ra rằng, không điều gì tự đến và nếu đến quá dễ dàng luôn chứa bên trong những bất ổn".

Đồng Thảo