Hiểu chồng qua các kiểu ghen / Facebook khiến người ta đa tình

Ảnh minh họa: Nydailynews.com.

Chào bạn,

Trong cuộc sống hôn nhân, việc ghen tuông giống như gia vị làm cho bữa ăn thêm phần ngon, hấp dẫn. Nếu gia vị ấy được nêm quá nhiều thì sẽ làm cho món ăn không thể ăn được. Ghen tuông cũng vậy, nếu không ghen chúng ta cảm thấy thiếu cái gì ấy, nhưng ghen quá làm những người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi. Hơn thế nữa còn làm tổn thương tình cảm và rạn nứt cuộc hôn nhân.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ghen tuông. Ghen là do vợ/chồng có những dấu hiệu gây nghi ngờ. Ghen cũng còn do thiếu tự tin ở bản thân, thấy mình thua kém vợ/chồng. Do người kia có nhiều mối quan hệ, có công việc thường xuyên phải giao tiếp, tiếp xúc. Cũng có khi do vợ/chồng là người có ngoại hình, có lời nói thu hút…

Ghen cũng có nhiều cung bậc. Bình thường nhất là có yêu mới có ghen. Ghen quá thì trở thành ích kỷ. Ghen mà không còn tỉnh táo, ghen không có cơ sở, ghen với bất kỳ ai thì lúc đó là hoang tưởng.

Ngày nay Facebook được xem là một trong những công cụ phổ biến để mọi người chia sẻ, ngay cả những việc riêng tư, những suy nghĩ thầm kín, đồng thời kết nối mọi người.

Trong trường hợp của bạn, trước hết bạn xem lại bản thân mình có những hành động gì làm chồng nghi ngờ không? Sau đó bạn nên chia sẻ với chồng để hiểu xem chồng bạn đang có những suy nghĩ gì, bản thân anh ấy có cảm thấy “lép vế” so với vợ không... Từ đó bạn sẽ có thể hiểu tại sao chồng lại hay ghen và có hành động luôn tìm xem mật khẩu của vợ như vậy.

Bạn thân mến, việc luôn tìm cách xem mật khẩu Facebook của vợ cũng có khi chỉ là sự tò mò, muốn kiểm soát vợ vì không biết làm cách nào khác. Vì thế bạn hãy xem xét vấn đề này ở nhiều khía cạnh để hiểu chồng mình hơn và có cách giải quyết hiệu quả. Chúc bạn mau chóng giải quyết vấn đề của mình.

Lê Thị Minh Hoa

Chuyên gia tư vấn-trị liệu tâm lý 1088 TP HCM