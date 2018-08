Đàn ông nghĩ gì khi bạn gái mặc áo độn ngực / Những lưu ý khi mua áo ngực

Đa phần phụ nữ không biết cách chọn áo ngực phù hợp với cơ thể. Vậy nên chọn áo ngực như thế nào cho phù hợp? Dưới đây là một số lời khuyên của Kay - Lin, người đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc cho một hãng áo lót nổi tiếng của Anh, tư vấn viên chuyên nghiệp về chọn áo lót cho các ngôi sao màn bạc nổi tiếng.

Nên chọn quả áo ngực có 4 mảnh ghép thay vì áo ngực trơn (để tạo tác dụng định hướng), nếu thấy ngực đổ ra hai bên. Ảnh: womansday.

1. Gọng áo cách xa ngực: Nghĩa là ngực của bạn quá nhỏ so với áo. Gọng của áo lót phải vừa khít với ngực và không có khoảng cách. Khi đã chỉnh quai áo cho cân đối, áo ngực chuẩn của bạn sẽ cho phép bạn đưa hai tay qua đầu thoải mái mà gọng áo không bị trượt lên trên.

2. Ngực bị phình ra ngoài quả áo: Bạn nên chọn áo có quả to hơn. Quả áo phải ôm vừa khít toàn bộ ngực mà không phần ngực nào bị phình ra ngoài.

Theo Kay - Lin: “Tôi luôn khuyên chị em nên mang theo áo phông cổ T để thử áo ngực. Chị em có thể cho rằng chiếc áo ngực rất đẹp, tuy nhiên khi thử mặc áo phông ra ngoài thì lại nhận ra chiếc áo không cho họ hình dạng họ muốn. Hoặc có khi họ thấy cái áo lót cũng tàm tạm, nhưng khi mặc áo phông vào họ lại nhận ra nó thật hoàn hảo”.

3. Áo lót không dây bị trượt xuống: Bạn nên chọn áo lót có vòng đai ngực nhỏ hơn, thậm chí nhỏ hơn mấy nấc. Chỉ có đai ngực để giữ cho áo lót cân đối trên ngực nên bạn cần chọn loại áo vừa ôm nếu không muốn cả ngày phải khư khư giữ hay kéo xốc áo lên.

Kay – Lin cũng khuyên chị em nên chọn mua váy đã có sẵn áo lót nâng ngực. Nhiều cô dâu muốn áo lưng trần không quai, tuy nhiên nếu ngực bạn to thì điều này là khó. Đôi khi áo có lớp lót đính kèm bên trong, hoặc đôi khi có thể đính kèm sau. Trong trường hợp này, Kay - Lin khuyên chị em nên mang theo áo cưới hay váy khi đi thử áo lót, hay thậm chí bạn có thể chọn mua áo lót không quai phù hợp với ngực trần trước khi đi chọn mua váy.

4. Dây áo siết vào vai? Hãy giảm kích cỡ vòng đai. Để chiếc áo lót nâng đỡ ngực hiệu quả, cả đai và dây phải phối hợp với nhau. Nếu dây siết vào vai nghĩa là nó đang phải làm phần lớn công việc nâng đỡ ngực.

5. Ngực đổ sang hai bên thay vì dồn thẳng ra trước: Hãy sử dụng áo lót có đường may nối. Theo Kay - Lin, nhiều chị em thích áo lót chữ T trơn, không có đường may bởi họ e rằng áo lót có đường may sẽ bị hằn lên khi mặc áo ra ngoài. Tuy nhiên, với những phụ nữ có ngực lớn, những đường may này hầu hết sẽ nằm dưới ngực và khó nhận thấy dưới lớp vải. Để có hiệu quả tốt nhất, hãy chọn những áo lót có quả 4 phần. Phần đường may bổ sung bên cạnh được gọi là “đường bên”, giúp định hướng cho ngực hướng ra đằng trước.

6. Quai áo ở sau lưng bị kéo lên trên: Có thể vì đai áo quá rộng. Quai áo không được co lên mà phải nằm ngang vừa vặn với lưng.

7. Quả bị nhăn hay rỗng: Có thể quả áo quá to. Bạn nên cân nhắc giảm kích cỡ quả, đặc biệt nếu chỉ có một bên bị lỏng, có thể dùng miếng lót để vừa vặn hơn.

