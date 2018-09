Chồng cao - vợ thấp dễ hạnh phúc hơn

Ảnh: bayviewtherapy

Đây là kết quả của một nghiên cứu do các nhà khoa học Hàn Quốc thực hiện, vừa đăng tải trên tạp chí Journal of Personality and Individual Differences. Phân tích dữ liệu thu thập được từ 7.580 người trong một cuộc điều tra dân số toàn quốc kéo dài, các nhà khoa học phát hiện ra chênh lệch chiều cao của hai vợ chồng có liên quan đến hạnh phúc của người vợ.

Tiến sĩ Kitae Sohn, công tác tại Đại học Konkuk, Hàn Quốc, người đứng đầu nhóm nghiên cứu giải thích, theo thuyết tiến hóa, phụ nữ thường thích quan hệ với những người đàn ông cao để tạo ra những đứa con cao và đẹp. Người đàn ông cao thường là người có ngoại hình hấp dẫn. Chiều cao và hình thức của người đàn ông có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của phụ nữ.

Tuy nhiên, nếu như sự chia sẻ, tôn trọng và tình yêu có ảnh hưởng mãi mãi đến hạnh phúc trong hôn nhân thì sự chênh lệch về chiều cao này sẽ giảm ảnh hưởng theo thời gian và không có nhiều giá trị khi cặp vợ chồng đã kết hôn được 18 năm.

Tiến sĩ Sohn giải thích: Theo thời gian người vợ có thể quen với chiều cao của chồng. Hoặc cũng có thể, để kết hôn với người đàn ông cao, người phụ nữ đã phải hạ cá tính của mình. Điều này có thể trực tiếp khiến cô ấy cảm thấy không vui hoặc gián tiếp làm thay đổi hành vi của chồng: thể hiện ít tình cảm với vợ hơn hay chăm sóc con ít hơn.

Hoàng Anh (Theo Glow)