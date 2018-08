6 điều các ông chồng không nên để vợ biết / Suýt mù vì liên tục nhắn tin ban đêm cho bạn gái

Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm và có một con trai 5 tuổi, gia đình nói chung là hạnh phúc. Hiện nay tôi mang thai lần hai. Tuy nhiên, tôi mới phát hiện trên màn hình chờ điện thoại của chồng tôi là hình cô gái khác. Tôi hỏi, anh bảo mấy người bạn gửi vui thôi, thấy hình xinh nên để vậy, có sao đâu...

Bản thân tôi thật sự thấy rất khó chịu và cảm thấy bị xúc phạm, phản bội. Tôi phải làm gì? (Phan)

Trả lời:

Có thể đồng cảm với những cảm xúc của chị về sự thay đổi thói quen cài đặt hình nền điện thoại của chồng. Những gì đã trở nên quen thuộc đến thân thuộc thì khi thay đổi sẽ làm ta khó mà thích ứng ngay được, phải không chị? Hơn nữa, chị lại đang trong thời kỳ thai nghén nên cảm xúc sẽ rất đa dạng và cũng dễ dàng chuyển đổi trạng thái. Tuy nhiên, mong chị thật bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề nhé.

Như chị nói, gia đình chị nói chung là hạnh phúc có nghĩa chị sẽ hiểu được đâu là cội nguồn mang đến sự hạnh phúc đó. Đó có thể do hai người đến với nhau vì tình yêu, do anh ấy là người có trách nhiệm, do sự sẻ chia, đồng cảm giữa hai vợ chồng… Đồng thời, qua 7 năm chắc cũng đủ để chị hiểu chồng mình một cách tương đối. Anh ấy có phải là người đàn ông có trách nhiệm, biết sẻ chia, yêu thương vợ con, lo vun vén cho gia đình…? Điều quan trọng là đến bây giờ, ngoài việc thay đổi hình nền điện thoại thì những biểu hiện khác của anh ấy có gì thay đổi? Nếu chỉ là việc thay đổi hình nền điện thoại thì chưa nói lên điều gì rõ ràng cả. Rất có thể là anh ấy nói đúng, có khi vì một phút ngẫu hứng cùng bạn bè nên anh ấy đã làm thế chị ạ.

Để thoải mái hơn, chị hoàn toàn có thể chia sẻ cảm xúc của mình với chồng để anh ấy hiểu và điều chỉnh hành vi của mình. Hãy luôn ý thức rằng chị đang mang trong mình một thiên thần bé nhỏ nên cần phải làm những gì tốt nhất cho đứa trẻ, trước hết là việc đảm bảo một đời sống tinh thần thoải mái, vui vẻ.

Mong chị sớm giải tỏa nỗi lòng. Chúc chị luôn vui khỏe.

Thân mến.

Thạc sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP HCM